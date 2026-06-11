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Le PSG rêve d’un joueur de Bournemouth à 80 ME, ce n’est pas Kroupi

PSG11 juin , 16:00
parGuillaume Conte
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Un après avoir fait signer Illya Zabarnyi, le PSG retourne à Bournemouth. Ce n'est pas pour Eli Kroupi Junior mais pour Alex Scott, la nouvelle pépite du football anglais.
Loin d’être le club au nom le plus ronflant de Premier League, Bournemouth fait des miracles avec des moyens limités, du moins pour un club anglais. Les Cherries parviennent à s’installer durablement en PL, et arrivent surtout à sortir des joueurs d’exception malgré les départs qui se multiplient chaque été. On leur prédisait le pire après les ventes de Kerkez, Semenyo, Ouattara, Huijsen et Zabarnyi pour 300 ME tout de même, et Bournemouth a encore réussi à être solide cette saison.

Alex Scott, le joueur parfait pour le PSG

Le club anglais parvient même à révéler des joueurs qui font saliver toute l’Europe. C’est le cas avec Alex Scott, qui a crevé l’écran au milieu de terrain du haut de ses 22 ans. Sa faculté à faire vivre le ballon tout en étant présent dans les duels a impressionné. Sa qualité de passe et sa vision de jeu en font une cible de choix pour quatre clubs de Premier League et le PSG bien sûr.
Si Paris regardait ces derniers temps à Bournemouth dans l’éventualité de se payer Eli Junior Kroupi, Luis Campos et Luis Enrique ont craqué pour Alex Scott affirme Transfer Feed. Le natif de Guernesey a vu sa valeur grimper pour atteindre 80 ME. Il faut dire que Chelsea, Manchester United, Arsenal et Liverpool se sont mis sur les rangs.
Au départ, les Cherries ne souhaitaient pas le vendre, mais une offre à ce niveau, alors que le joueur n’a plus que deux ans de contrat, risque bien de provoquer son transfert. Le club anglais, qui l’avait fait venir de Bristol pour 23 ME, sait qu’il va faire une très belle affaire financière. Et le PSG estime que Scott sera tout à fait capable d’apporter sa pierre à l’édifice dans un milieu de terrain hyper sollicité ces deux dernières saisons. A noter que la presse anglaise précise que le joueur et son club discutent d'une prolongation de contrat, qui comprendrait une clause libératoire au-delà de 85 ME.
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A Ser gio : Elles ont été achetées dans tes cauchemars de frustration peut-être mais ça va pas plus loin que ça ^^ Être complotiste ne suffit pas pour le semblant de crédibilité que tu aimerais avoir, et ces Ligues des Champions sont inscrites à jamais dans le métal même du trophée, pour la postérité...tes couinements lointains ne suffiront pas à convaincre le moindre pèlerin, fut-il ton malheureux voisin. ^^

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qui vivra, verra

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