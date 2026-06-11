Le PSG rêve d’un joueur de Bournemouth à 80 ME, ce n’est pas Kroupi

A Ser gio : Elles ont été achetées dans tes cauchemars de frustration peut-être mais ça va pas plus loin que ça ^^ Être complotiste ne suffit pas pour le semblant de crédibilité que tu aimerais avoir, et ces Ligues des Champions sont inscrites à jamais dans le métal même du trophée, pour la postérité...tes couinements lointains ne suffiront pas à convaincre le moindre pèlerin, fut-il ton malheureux voisin. ^^
Et toi ta sale bouche on vas l'entendre encore combien de temps sur ce site ?
Réponds pas à ce facho lyonnais. Il a une immunité sur ce site
Tu avais oublié aussi Barcola 80 millions après 1 an 130 aujourd'hui ; Cherki 1 an après c'est plus de 100 millions et je ne compte pas la CM on pourrait même parler de Hendrick qui a pris 50 millions en 6 mois
qui vivra, verra
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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