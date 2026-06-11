Orel Mangala

OL : Mangala à Bologne, la visite médicale fait peur

OL11 juin , 14:30
parEric Bethsy
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Ancien sélectionneur de la Belgique, Domenico Tedesco souhaite récupérer Orel Mangala dans son effectif à Bologne. Mais avant d’aller plus loin dans les négociations avec l’Olympique Lyonnais, les Italiens veulent des garanties sur l’état du milieu revenu après une grave blessure au genou.
Finalement, le possible transfert d’Orel Manga s’annonce plus long que prévu. L’Olympique Lyonnais ne serait pas contre une vente avant la fin de la saison, histoire de se présenter plus sereinement devant la DNCG. Mais Bologne, lancé sur la piste du milieu belge à la demande de son coach Domenico Tedesco, ancien sélectionneur de la Belgique, rencontre le même obstacle que le club rhodanien.

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Le huitième de Serie A doit lui aussi éviter de dépenser avant la clôture des comptes de l’exercice en cours. Autrement dit, l’opération n’avancera réellement qu’à partir du mois de juillet. Elle pourrait même s’étendre plus longtemps à cause d’un autre paramètre à prendre en compte. Avant d’avancer dans les négociations avec l’Olympique Lyonnais, Bologne aimerait obtenir des garanties sur l’état d’Orel Mangala, nous apprend Il Resto del Carlino. Il faut dire que l’ancien joueur de Nottingham Forest a passé pas mal de temps à l’infirmerie ces derniers mois.
Victime d’une rupture du ligament croisé d’un genou pendant son prêt à Everton la saison dernière, le milieu de 28 ans n’a repris la compétition qu’en novembre dernier. Depuis, le Gone n’a jamais vraiment enchaîné les matchs. Le Diable Rouge n’a disputé que 12 rencontres cette saison toutes compétitions confondues, dont seulement 5 à partir du coup d’envoi. Pas de quoi rassurer les Italiens qui, en cas d’accord avec l’Olympique Lyonnais et son joueur, seraient particulièrement pointilleux lors de la visite médicale. Bien évidemment, on n’en est pas encore là sachant que Bologne serait seulement prêt à miser 9 millions d’euros pour racheter ses deux années de contrat à Lyon.
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ok, il a staté, et ? Pour moi c'est loin de tout faire, je prefere 11 besogneux collectif et irréprochable sur ET en dehors du terrain qu'un individualiste / égoiste qui stat avec un comportement de diva et qui n'est pas solidaire de ses coéquipiers en allant se taper des p*** en suede etc etc

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Et ca continu... "coup de tonnerre" et demain ce sera "coup de théatre" puis "rebondissement XXL" etc etc... usant

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Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾

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