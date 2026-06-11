L’officiel somalien viré par les USA arbitrera le PSG

OM : Dégoûté, Iliman Ndiaye annonce son retour à Marseille

Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾