L'OL change d'avis et lâche 5 millions d'euros

L’OL termine fort sa saison en Ligue 1 et un homme monte également en puissance : Roman Yaremchuk. De quoi pousser les Gones à réfléchir à un transfert définitif avec l’international ukrainien.

L’Olympique Lyonnais est plus que jamais bien placé pour accrocher une qualification en Ligue des champions à l’issue de la saison. Ce samedi, les Gones ont pris le meilleur sur l’AJ Auxerre (3-2). Une victoire arrachée dans la douleur, notamment grâce à un doublé de Roman Yaremchuk.

L’international ukrainien monte en puissance depuis plusieurs semaines avec l’ OL , lui qui est actuellement prêté avec une option d’achat fixée à 5 millions d’euros. L’idée de le conserver pour les prochaines saisons fait d'ailleurs son chemin dans le Rhône.

Yaremchuk pourrait rester à l’OL dans la durée

Selon les informations de L’Équipe, il est en effet de plus en plus probable que l’OL passe à l’action pour acheter Yaremchuk. Les Gones restent encore loin d’être sortis de leurs difficultés financières, et la possibilité de conserver un joueur fiable et motivé à un prix raisonnable représente une opportunité intéressante.

À noter que Paulo Fonseca serait particulièrement favorable au maintien de Yaremchuk, l’entraîneur portugais étant également sensible à la situation personnelle de l’Ukrainien, marqué comme ses compatriotes par la guerre dans son pays natal.

Le natif de Lviv dispose encore de quelques matchs pour convaincre définitivement sa direction de miser sur lui sur le long terme. Lors de la prochaine journée de Ligue 1, l’OL recevra le Stade Rennais, un concurrent direct pour une place en Ligue des champions. Paulo Fonseca pourrait une nouvelle fois faire confiance à Yaremchuk, d’autant qu’Endrick alterne entre le bon et le moins bon et qu'il retournera au Real Madrid à l'issue de la saison.

L’été s’annonce de toute manière difficile pour l’OL, qui devra jongler entre ses ambitions sportives et ses contraintes financières.