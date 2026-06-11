EdF : Le Brésil a la rage contre Michael Olise

Triple buteur contre l’Irlande du Nord (3-1) lundi en amical, Michael Olise a encore fait grimper sa cote de popularité. Mais du côté du Brésil, l’ailier de l’équipe de France est loin d’être aussi apprécié à cause d’une réponse maladroite.

Malgré la présence du capitaine Kylian Mbappé et du Ballon d’Or Ousmane Dembélé, l’équipe de France a une nouvelle star. Les médias et supporters tricolores n’ont d’yeux que pour Michael Olise. L’ailier du Bayern Munich sort d’une saison énorme avec les Allemands. Et sur sa lancée, le Bavarois vient de claquer un triplé, dont sa spéciale frappe enroulée dans la lucarne opposée, contre l’Irlande du Nord lundi. Ce genre de performance ne fait qu’augmenter la cote du Français dans le monde entier… sauf au Brésil.

Ni Vinicius, ni Raphinha...

Je ne sais pas », a-t-il simplement répondu. En cause, un jeu de questions-réponses réalisé pour le compte Instagram du Bayern Munich. Michael Olise était interrogé sur l’identité du meilleur joueur de certains favoris au Mondial 2026 . Pas de problème en ce qui concerne l’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne, l’Argentine et le Portugal pour lesquels l’international tricolore a respectivement désigné Harry Kane, Joshua Kimmich, Lamine Yamal, Lionel Messi et Bruno Fernandes. En revanche, Michael Olise n’a su citer personne pour le Brésil. «», a-t-il simplement répondu.

De quoi provoquer la colère des supporters brésiliens sur les réseaux sociaux ! Sa réponse maladroite a même incité Bruno Guimarães à réagir. « Nous avons de grands joueurs qui brillent dans les meilleures équipes au monde, comme Vinicius Junior et Raphinha. Il faut montrer le respect qui est dû à nos joueurs, a lâché l’international auriverde dans des propos relayés par Mundo Deportivo. Personne n'a cinq étoiles sur la poitrine. Ils nous voient morts… L'Argentine n'était pas favorite lors du dernier Mondial et ils ont gagné. » Autant dire que Michael Olise serait traité différemment en cas de confrontation entre la France et le Brésil.