L'OL montre la sortie à cette recrue hors de prix

L'OL, qui pleure encore en voyant le montant déboursé pour le faire signer, souhaite se défaire d'Orel Mangala cet hiver. Seul un prêt est possible vue la forme du joueur, suivi par deux clubs italiens.

Merci John Textor. Propriétaire de l’Olympique Lyonnais depuis 2022, l’Américain a joué avec le feu et effectué des mouvements incompréhensibles sur le marché des transferts. L’OL a explosé ses records d’achat pour des joueurs largement surévalués, notamment quand ils signaient en provenance du Nottingham Forest de son ami Evangelos Marinakis. Si Moussa Niakhaté est au moins un taulier défensif avec les 32 ME dépensés pour aller le chercher, Orel Mangala reste un mystère.

Mangala, son prix effarant fait mal à l'OL

Arrivé hors de forme, le Belge s’est gravement blessé et revient depuis au petit trot. Malgré cela, il possède toujours l’étiquette de la 6e recrue la plus chère de l’histoire de l’OL, avec les 23 ME déboursés pour le faire venir, sans compter l’énorme prêt payant déboursé la saison précédente, qui fait monter l’addition à 34 ME, soit le plus gros transfert de l’histoire de l’OL.

Toutefois, la réalité du terrain est bien différente. En deux ans, Mangala n’a joué que 16 matchs, et son salaire pèse sur les finances. Surtout que Paulo Fonseca ne compte pas particulièrement sur lui, sa forme étant tout de même très incertaine. Avec 14 minutes de temps de jeu cette saison en Ligue 1, le Belge ne fait pas rêver grand monde. Mais l’Italie vient tout de même frapper à la porte de l’OL ces dernières heures.