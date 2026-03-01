OM : Himad Abdelli et Habib Beye, c'est le coup de coeur

Nommé dans l’urgence 24 heures avant le déplacement à Brest, Habib Beye a eu le temps de découvrir ses joueurs cette semaine lors du stage à Marbella. L’entraîneur de l’OM a notamment pu apprécier les recrues hivernales Tochukwu Nnadi et Himad Abdelli.

Habib Beye le sait, il est attendu au tournant ce dimanche par le Vélodrome à l’occasion du choc entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais en clôture de la 24e journée de Ligue 1 . Arrivé il y a une semaine, le technicien de 48 ans avait effectué des choix dans l’urgence à Brest en relançant Igor Paixao ou encore Arthur Vermeeren, sans vraiment avoir eu l’occasion de prendre le pouls de l’effectif. Cette semaine, ce fut différent en revanche avec un stage de cinq jours à huis clos à Marbella.

L’ancien capitaine de l’OM a eu l’occasion d’observer tout le monde de près et d’échanger individuellement ou par petits groupes avec ses joueurs. Habib Beye a également pu se faire un avis plus précis sur certains joueurs qu’il connaît peu. C’est le cas de Tochukwu Nnadi, le jeune milieu défensif nigérian de 22 ans, qu’il a apprécié en Espagne. Mais pas uniquement. Nos confrères de La Gazette du Fennec nous apprend que Habib Beye a également apprécié ce qu’il a vu de la part d’Himad Abdelli.

Recruté en provenance d’Angers cet hiver, l’international algérien n’a encore démarré aucun match avec l’OM, mais il est entré (contrairement à Nnadi) contre le PSG, Strasbourg puis Brest… sans convaincre pour l’instant. Nos confrères affirment que Himad Abdelli « a marqué des points durant ce rassemblent grâce à sa détermination et à sa qualité technique », au point qu’il pourrait vite devenir un élément important aux yeux de son nouvel entraîneur. De là à débuter dès dimanche contre l’Olympique Lyonnais au Vélodrome ? Ce n’est pas la tendance de L’Equipe, qui mise sur un 3-4-3 avec un milieu à deux têtes (Hojbjerg et Timber) pour l’Olympico. Mais une surprise n’est pas à exclure, et elle pourrait concerner Abdelli ou Nnadi, un autre joueur qui a fait de l’effet à Habib Beye à Marbella.