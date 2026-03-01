Abdelli ICONSPORT_339026_0559

OM : Himad Abdelli et Habib Beye, c'est le coup de coeur

OM01 mars , 11:00
parCorentin Facy
2
Nommé dans l’urgence 24 heures avant le déplacement à Brest, Habib Beye a eu le temps de découvrir ses joueurs cette semaine lors du stage à Marbella. L’entraîneur de l’OM a notamment pu apprécier les recrues hivernales Tochukwu Nnadi et Himad Abdelli.
Habib Beye le sait, il est attendu au tournant ce dimanche par le Vélodrome à l’occasion du choc entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Arrivé il y a une semaine, le technicien de 48 ans avait effectué des choix dans l’urgence à Brest en relançant Igor Paixao ou encore Arthur Vermeeren, sans vraiment avoir eu l’occasion de prendre le pouls de l’effectif. Cette semaine, ce fut différent en revanche avec un stage de cinq jours à huis clos à Marbella.
L’ancien capitaine de l’OM a eu l’occasion d’observer tout le monde de près et d’échanger individuellement ou par petits groupes avec ses joueurs. Habib Beye a également pu se faire un avis plus précis sur certains joueurs qu’il connaît peu. C’est le cas de Tochukwu Nnadi, le jeune milieu défensif nigérian de 22 ans, qu’il a apprécié en Espagne. Mais pas uniquement. Nos confrères de La Gazette du Fennec nous apprend que Habib Beye a également apprécié ce qu’il a vu de la part d’Himad Abdelli.
Recruté en provenance d’Angers cet hiver, l’international algérien n’a encore démarré aucun match avec l’OM, mais il est entré (contrairement à Nnadi) contre le PSG, Strasbourg puis Brest… sans convaincre pour l’instant. Nos confrères affirment que Himad Abdelli « a marqué des points durant ce rassemblent grâce à sa détermination et à sa qualité technique », au point qu’il pourrait vite devenir un élément important aux yeux de son nouvel entraîneur. De là à débuter dès dimanche contre l’Olympique Lyonnais au Vélodrome ? Ce n’est pas la tendance de L’Equipe, qui mise sur un 3-4-3 avec un milieu à deux têtes (Hojbjerg et Timber) pour l’Olympico. Mais une surprise n’est pas à exclure, et elle pourrait concerner Abdelli ou Nnadi, un autre joueur qui a fait de l’effet à Habib Beye à Marbella.
2
Derniers commentaires

L1 : L'Equipe lâche du lourd sur le report de PSG-Nantes

Exactement..pourquoi les 3 autres ne font pas de meme ? Et par ailleurs on sait tous que Paris n'a pas fait la meme prepa que les autres donc vont evidemment cherchera optimiser la fatigue et la recup... Donc demande faite et validée par tous les partis = RAS circulez il y a rien a voir ! ...PS depuis hier 23h combien d'articles "négatifs" sur Paris c'est aberrant.. quand je lis le résumé du match hier dans le com du match je trouve xmca tellement réducteur a croire quils ne regardent pas les match a foot01..."Paris c'est fait peur " a la limite et encore...

OL : Il annonce un vrai problème Endrick à Lyon

Perso je pense qu'aussi il devrait etre positionné en 9; mais dans un 442 on a pas d'allier et il faut du poids devant .. On a vu le probleme quand y personne contre Strasbourg ou l'apport des centraux dans le milieu a posé enormement de pb au milieu lyonnais qui n'avait plus d'espace pour faire circuler le ballon avec une equipe alsacienne ultra haute sur le terrain tu peux au pire mettre karabec a droite himbert a gauche et endrick en 9

L1 : Le PSG avantagé, la LFP prévient l’OL et Lille

Ont ils fait la demande? Non alors qu'il la fasse apres ils pourront se plaindre

PSG-Nantes : Grégory Schneider pète les plombs

Que les autres en fasse la demande avant de parler

PSG : Khvicha Kvaratskhelia envoyé à Liverpool

Il ne va pas au Réal lui?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
Rennes
4024117638353
6
LOSC Lille
3723114836315
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312487933285
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

