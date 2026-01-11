Noham Kamara à l'OL, le PSG pose une seule condition

ICONSPORT_278237_0040
L'Olympique Lyonnais ne lâche pas la piste Noham Kamara. Le jeune défenseur du PSG pourrait débarquer dans le Rhône dès cet hiver. Prêt ou transfert sec ? Une chose est sûre, les Parisiens ne veulent pas se débarrasser du jeune joueur pour de bon.
Habitué à voir les grands clubs européens dont le Paris Saint-Germain se servir dans son centre de formation, l'Olympique Lyonnais veut inverser le processus en janvier. Les Gones visent le défenseur parisien Noham Kamara (18 ans). Délaissé par Luis Enrique cette saison, le jeune homme n'en reste pas moins un talent certain du football français. La promesse d'un meilleur temps de jeu rend le projet lyonnais séduisant sur le papier pour Kamara. Encore faut-il convaincre le PSG du transfert.

Une clause de rachat pour Kamara

Malgré les réticences initiales du club parisien au sujet de ce transfert, l'OL ne lâche pas l'affaire. Les discussions entre les deux clubs avancent selon L'Equipe. Pour le moment, l'idée d'un prêt avec option d'achat prend le dessus. De quoi entrevoir un achat définitif du défenseur par les Lyonnais à moyen terme. Néanmoins, si ce scénario aboutit, pas sûr que Lyon soit totalement serein. En effet, le quotidien sportif précise que le PSG veut inclure une clause de rachat dans le contrat de Kamara en cas de départ.
Une mauvaise nouvelle pour l'OL qui voit en Noham Kamara son avenir au poste de défenseur central après les pertes récentes de Mamadou Sarr et de Castello Lukeba. Ce détail tout sauf anecdotique va t-il bloquer les négociations entre Lyonnais et Parisiens ? Il ne le faudrait pas pour les Gones. En effet, Strasbourg s'affirme aussi comme un prétendant sérieux pour le titi de 18 ans. Les Alsaciens ont le projet sportif et surtout les finances pour battre les Rhodaniens dans cette bataille du mercato hivernal.
3
