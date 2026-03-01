L'ASSE se trouve un héros inattendu pour la Ligue 1

L'AS Saint-Etienne a pris provisoirement la tête de la Ligue 2 avec son beau succès à Pau 3-0. Lucas Stassin a inscrit un doublé mais l'homme clé a sans doute été le gardien stéphanois Gautier Larsonneur, si décrié d'habitude.

Les Verts ont retrouvé des couleurs depuis la prise de fonction de Philippe Montanier. Proche de sortir du top 5 de Ligue 2 avant la nomination de l'entraîneur, l' ASSE est désormais aux commandes du championnat avant Amiens-Troyes lundi soir. Saint-Etienne vient d'enchaîner 4 victoires de rang dont une dernière 3-0 à Pau samedi soir. Lucas Stassin a été déterminant en inscrivant un doublé , ses premiers buts avec le club forézien depuis fin septembre. Mais, le Belge n'est pas le seul joueur décrié relancé au pied des Pyrénées.

Larsonneur a écœuré Pau

Souvent critiqué pour son manque de solidité et ses erreurs, le gardien stéphanois Gautier Larsonneur a sorti une belle prestation à Pau. Malgré le score large entre Pau et Saint-Etienne, il a clairement apporté sa pierre à l'édifice. Le portier a été auteur de deux arrêts décisifs pendant le temps fort palois. Sans lui, les locaux seraient revenus au score et auraient pu renverser le match.

Le Progrès le désigne comme l'un des tops joueurs du match aux côtés de Stassin et d'Augustine Boakye. Une performance dans la lignée d'un bon début d'année 2026 sur le plan défensif pour Saint-Etienne. Les Verts n'ont encaissé que 4 buts en 8 matchs. Ils étaient bien plus friables il y a quelques semaines seulement. Si la forme de Larsonneur se confirme, il n'y a aucune raison que l'ASSE rate l'une des deux premières places et l'accession en Ligue 1 en fin de saison.