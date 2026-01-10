Nuamah pas pressé de rejouer avec l'OL

L’OL se montre ambitieux en cette seconde partie de saison. Il faut dire que le potentiel offensif des Gones a de quoi en faire saliver plus d’un.

L’Olympique Lyonnais connaît pour le moment une saison très satisfaisante. Malgré des moyens revus à la baisse, les Gones figurent parmi les équipes de tête en Ligue 1 et se distinguent également en Ligue Europa. L’ OL entend poursuivre sur sa lancée en 2026 et a récemment renforcé son effectif avec l’arrivée en prêt d’Endrick, un recrutement qui excite les supporters et les observateurs du club rhodanien. L’objectif est de voir le Brésilien évoluer aux côtés de Malick Fofana et Ernest Nuamah. Si le Belge est sur le chemin du retour, ce n’est pas encore le cas du Ghanéen.

Nuamah de retour, pas pour tout de suite ?

Ces dernières heures, Ernest Nuamah a reçu la visite à Lyon du sélectionneur du Ghana, Otto Addo, venu prendre de ses nouvelles. La sélection africaine veut tout donner lors de la Coupe du monde 2026 et espère pouvoir compter sur les services de Nuamah. Peu importe s’il doit limiter son temps de jeu avec l’OL d’ici-là afin d’arriver en pleine forme en Amérique du Nord l’été prochain.

Ernest Nuamah a repris le travail en salle et souhaite attendre le bon moment pour retourner sur les terrains. Les Gones ne prendront pas de risques, surtout après sa blessure aux ligaments croisés.

L’OL sait qu’il devra se passer de son jeune prodige africain encore quelque temps. Pour l’instant, Paulo Fonseca parvient à trouver la bonne méthode pour faire progresser son collectif. Ce dimanche, les Gones se déplaceront en Coupe de France sur la pelouse du LOSC. Endrick devrait connaître ses premières minutes sous le maillot rhodanien, un événement attendu avec impatience.

À noter que l’Olympique Lyonnais souhaite encore se renforcer cet hiver sur le marché des transferts. Le club devra toutefois se montrer particulièrement intelligent au regard de ses finances. Nul doute qu’un retour de Nuamah dans le groupe sera également accueilli comme une véritable recrue.