Nuamah pas pressé de rejouer avec l'OL

OL10 janv. , 17:00
parHadrien Rivayrand
L’OL se montre ambitieux en cette seconde partie de saison. Il faut dire que le potentiel offensif des Gones a de quoi en faire saliver plus d’un.
L’Olympique Lyonnais connaît pour le moment une saison très satisfaisante. Malgré des moyens revus à la baisse, les Gones figurent parmi les équipes de tête en Ligue 1 et se distinguent également en Ligue Europa. L’OL entend poursuivre sur sa lancée en 2026 et a récemment renforcé son effectif avec l’arrivée en prêt d’Endrick, un recrutement qui excite les supporters et les observateurs du club rhodanien. L’objectif est de voir le Brésilien évoluer aux côtés de Malick Fofana et Ernest Nuamah. Si le Belge est sur le chemin du retour, ce n’est pas encore le cas du Ghanéen.

Nuamah de retour, pas pour tout de suite ? 

Ces dernières heures, Ernest Nuamah a reçu la visite à Lyon du sélectionneur du Ghana, Otto Addo, venu prendre de ses nouvelles. La sélection africaine veut tout donner lors de la Coupe du monde 2026 et espère pouvoir compter sur les services de Nuamah. Peu importe s’il doit limiter son temps de jeu avec l’OL d’ici-là afin d’arriver en pleine forme en Amérique du Nord l’été prochain.
Ernest Nuamah a repris le travail en salle et souhaite attendre le bon moment pour retourner sur les terrains. Les Gones ne prendront pas de risques, surtout après sa blessure aux ligaments croisés.

L’OL sait qu’il devra se passer de son jeune prodige africain encore quelque temps. Pour l’instant, Paulo Fonseca parvient à trouver la bonne méthode pour faire progresser son collectif. Ce dimanche, les Gones se déplaceront en Coupe de France sur la pelouse du LOSC. Endrick devrait connaître ses premières minutes sous le maillot rhodanien, un événement attendu avec impatience.
À noter que l’Olympique Lyonnais souhaite encore se renforcer cet hiver sur le marché des transferts. Le club devra toutefois se montrer particulièrement intelligent au regard de ses finances. Nul doute qu’un retour de Nuamah dans le groupe sera également accueilli comme une véritable recrue.
Derniers commentaires

OL : Endrick surpuissant en France, il faudra attendre

L'année dernière avec le Réal,il est pas mauvais mauvais mais il est quand même loin de Ronaldo

Nuamah pas pressé de rejouer avec l'OL

Il Faudrait Recruter un ailier droit y’en a aucun dans effectif on est obliger Jouer avec Karabec qui n’a pas du tout profil un ailier et Nuamah Faut oublier ça fait presque un ans blessure on revient pas en boulet canon après un ans sur le flanc

L’OM fonce sur un ancien flop de Ligue 1

L olympique américa foot ball club.

OL : Endrick surpuissant en France, il faudra attendre

Tu l'as vue jouer en vrai ou à l'entraînement ? Quand tu vois la popularité du joueur au Brésil et sur les réseaux sociaux, c'est qu'il doit probablement avoir qqchose d'un futur grand Tous les anciens grands joeurs vont finir par se faire rattraper

L’OM fonce sur un ancien flop de Ligue 1

Ce club est rendu bien bas pour pleurer pour le trophée des champions...alors qu ils ont rien gagner l annee d avant. Pathétique

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

