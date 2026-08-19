Indice UEFA : L'OL doit achever Fenerbahçe, la France en a besoin

ca veut rien dire mdr si il fait une bonne saison il partiras au bon prix vu qu'il y auras plus de demande et tu sais les joueurs des fois meme souvent il prolonge
la france serait 5 eme meme sans le psg
Va écrire ton pseudo correctement toi et reviens quand tu auras appris a parler trou de balle
Évidemment que j'assume de me moquer de mes meilleurs ennemis !
Bon alors t'a evidemment pas compris...comme dhab. Très 1er degré comme garçon.
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Merci à nos supporters présents à Istanbul ❤💙 Rendez-vous à la maison la semaine prochaine pour aller chercher la qualification tous ensemble ! 👊🔥 1-1 #FenerbahçeOL