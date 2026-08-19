Indice UEFA : L'OL doit achever Fenerbahçe, la France en a besoin

Indice UEFA : L'OL doit achever Fenerbahçe, la France en a besoin

Coupe d'Europe19 août , 7:30
parGuillaume Conte
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Le nul de l'OL en Turquie de ce mardi soir reste un bon résultat, mais il va falloir désormais accéder à la phase principale de Ligue des Champions pour faire souffler la France à l'indice UEFA.
En attendant Monaco ce jeudi, l’Olympique Lyonnais a ouvert le bal des barrages côté français. En déplacement en Turquie du côté de Fenerbahçe, le club rhodanien faisait presque figure de petit Poucet étant donnée la puissance de feu de la formation d’Istanbul. Mais l’OL a tenu le cap et récolté un solide match nul 1-1, et même une victoire n’aurait pas été imméritée. Et tous les points sont bons à prendre en ce début de saison pour le classement de l’indice UEFA.
Ainsi, la France continue d’avancer tranquillement mais il faudra miser sur une bonne entrée en matière de l’AS Monaco contre les Polonais de Zabrze jeudi, car pendant ce temps, le Portugal ne perd pas de temps et va même plus vite. Avec seulement deux clubs qualifiés en Ligue des Champions, le Portugal parvient à emmagasiner beaucoup de points dans les barrages d’Europa et de Conférence League, avec le Benfica et Braga qui font quasiment carton plein.
Et pour le moment, sur cette saison, les Lusitaniens ont déjà repris quasiment un point sur la France. L'avance sur le Portugal, qui était de 10 points en 2025-2026, n'est donc désormais plus que de 4 longueurs. Les clubs tricolores auront donc besoin non seulement de Monaco, mais d’un OL qui passe en Ligue des Champions, avec les points de bonus à l’indice UEFA qui vont avec, pour souffler un peu face au pressing portugais.
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Derniers commentaires

OL : Malick Fofana ne veut pas quitter Lyon

ca veut rien dire mdr si il fait une bonne saison il partiras au bon prix vu qu'il y auras plus de demande et tu sais les joueurs des fois meme souvent il prolonge

Indice UEFA : L'OL doit achever Fenerbahçe, la France en a besoin

la france serait 5 eme meme sans le psg

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Va écrire ton pseudo correctement toi et reviens quand tu auras appris a parler trou de balle

OM : Un latéral belge dans le viseur, le dossier chauffe

Évidemment que j'assume de me moquer de mes meilleurs ennemis !

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Bon alors t'a evidemment pas compris...comme dhab. Très 1er degré comme garçon.

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