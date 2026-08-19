Indice UEFA : L'OL doit achever Fenerbahçe, la France en a besoin

Le nul de l'OL en Turquie de ce mardi soir reste un bon résultat, mais il va falloir désormais accéder à la phase principale de Ligue des Champions pour faire souffler la France à l'indice UEFA.

En attendant Monaco ce jeudi, l’Olympique Lyonnais a ouvert le bal des barrages côté français. En déplacement en Turquie du côté de Fenerbahçe, le club rhodanien faisait presque figure de petit Poucet étant donnée la puissance de feu de la formation d’Istanbul. Mais l’OL a tenu le cap et récolté un solide match nul 1-1, et même une victoire n’aurait pas été imméritée. Et tous les points sont bons à prendre en ce début de saison pour le classement de l’indice UEFA.

Ainsi, la France continue d’avancer tranquillement mais il faudra miser sur une bonne entrée en matière de l’AS Monaco contre les Polonais de Zabrze jeudi, car pendant ce temps, le Portugal ne perd pas de temps et va même plus vite. Avec seulement deux clubs qualifiés en Ligue des Champions, le Portugal parvient à emmagasiner beaucoup de points dans les barrages d’Europa et de Conférence League, avec le Benfica et Braga qui font quasiment carton plein.

Et pour le moment, sur cette saison, les Lusitaniens ont déjà repris quasiment un point sur la France. L'avance sur le Portugal, qui était de 10 points en 2025-2026, n'est donc désormais plus que de 4 longueurs. Les clubs tricolores auront donc besoin non seulement de Monaco, mais d’un OL qui passe en Ligue des Champions, avec les points de bonus à l’indice UEFA qui vont avec, pour souffler un peu face au pressing portugais.