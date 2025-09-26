Avec cinq victoires en six matchs, l'Olympique Lyonnais ne perd pas de temps en ce début de saison. Mais dans l'Equipe du Soir, Nabil Djellit estime que l'OL va manquer d'oxygène quand le niveau des adversaires va s'élever.

Le recrutement de l'Olympique Lyonnais a été pénalisé par la décision prise par la DNCG contre le club rhodanien de contrôler la masse salariale. Mais c'était le prix à payer après le départ de John Textor, Michele Kang sauvant financièrement l'OL, mais ne voulant pas relancer la machine à dépenser de l'argent qu'était devenu Lyon. Résultat, la cellule recrutement a fait ce qu'elle pouvait, et plusieurs joueurs de qualité ont été vendus. Mais depuis le début de saison, Paulo Fonseca paraît avoir trouvé l'alchimie qu'il fallait afin que l'Olympique Lyonnais soit à la hauteur des attentes. Avant de se déplacer dimanche à Lille pour une belle affiche de Ligue 1, l'OL a un gros moral. Mais pour Nabil Djellit, Lyon finira pas passer à la caisse.

L'OL finira par être dans le dur

Je veux bien que le début de saison soit vraiment réussi, mais c’est une équipe qui aura un plafond de verre à un moment. Ils ont réussi à optimiser, et c’est grâce au travail de l’entraîneur, mais à un moment, tu es rattrapé par la patrouille du talent. Et franchement, l’OL manque quand même de talent. Quand Lyon jouera contre les meilleures équipes et qu’il y aura les trous d’air, ce sont les talents qui t’extirpent de certaines situations. Alors oui, il y a Fofana qui au-dessus du lot », a expliqué Nabil Djellit, qui estime qu'à un moment ou à un autre de la saison, Lyon sera ramené à la réalité. Le journaliste de France-Football, s'exprimant dans L'Equipe du Soir, estime que l'effectif actuel de l'Olympique Lyonnais ne tiendra pas le choc au fur et à mesure de la saison. «», a expliqué Nabil Djellit, qui estime qu'à un moment ou à un autre de la saison, Lyon sera ramené à la réalité.

Hugo Guillemet a confiance pour l'OL

Un avis que ne partage pas Hugo Guillemet, qui dans L'Equipe, estime que Paulo Fonseca est un coach idéal pour parvenir à tirer le meilleur du vestiaire lyonnais, aussi moyen soit-il. « Avec un effectif si limité quantitativement qui doit jouer sur deux tableaux a minima jusqu'en janvier, la gestion du Portugais a été optimale à Utrecht. Et l'OL a aussi montré qu'il pouvait être dangereux offensivement sans son talent belge sur la pelouse, ce qui est une autre information encourageante pour la suite », a fait remarquer le journaliste proche de l'Olympique Lyonnais.