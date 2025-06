L'Equipe du Soir recrute une légende de l'After Foot

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Le mercato des médias a déjà commencé, et les téléspectateurs et auditeurs vont devoir s'y faire. Émission vedette de la chaîne sportive, L'Equipe du Soir va forcément avoir droit à des renforts.

Il n'y a pas que les clubs de football qui profitent de l'été pour modifier leur effectif, c'est également le cas à la télévision et à la radio. Et l'une des émissions sportives les plus suivies du PAF va avoir droit à un petit coup de lifting, puisque L'Equipe révèle que du côté de L'Equipe du Soir, deux nouvelles têtes vont venir rejoindre l'équipe de débatteurs toujours dirigée par l'emblématique Olivier Ménard. En effet, le quotidien annonce que Nicolas Vilas, qui a récemment confirmé qu'il quittait son poste d'animateur de L'After Foot, rejoignait la bande de L'Equipe de Soir, tout comme Thomas Bonnavent. Pour Nicolas Vilas, il ne s'agira évidemment d'une première expérience à la télévision, le journaliste de 41 ans étant déjà

Nicolas Vilas revient à la télé

En effet, le journaliste, spécialise du football portugais, avait ses grands débuts au regard du grand public sur Ma Chaîne Sport, tout en collaborant à différents médias écrits. Il va donc faire son grand retour dans une émission très populaire et qui est désormais en partie concurrente avec l'After Foot, laquelle est donnée en version TV sur Youtube. Toujours concernant La chaîne L'Equipe, Grégory Ascher a prolongé son contrat et restera donc aux commandes de l'émission diffusée en début de soirée et qui porte son nom. Deux nouvelles journalistes rejoindront ce talk-show, Camille Maccali et Anne-Sophie Bernadi. Ces changements seront à découvrir à la rentrée après une pause estival bien méritée pour tout le monde.