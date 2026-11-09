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OL : Hamdani brille, Carlos Vicens déjà sous pression
Adil Hamdani

OL : Hamdani brille, Carlos Vicens déjà sous pression

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parAlexis Rose
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En manque d’allant offensif depuis quelques semaines à cause des blessures de ses attaquants, l’Olympique Lyonnais pourrait donner sa chance à Adil Hamdani, qui brille avec l’équipe réserve en National 2.
Ce dimanche, l’OL s’est montré totalement impuissant face à Brest (0-2). Dominateur dans le jeu, Lyon n’a pas réussi à créer de danger dans la surface bretonne, la faute à un cruel manque de créativité sur le plan offensif. Il faut dire qu’avec les absences de Loïs Openda ou Pavel Sulc, les deux principales armes de son effectif, Lyon n’a plus vraiment de joueurs très dangereux pour les défenses adverses. Lors de cette rencontre, l'entraîneur intérimaire a dû bricoler un système offensif avec Tolisso ou Merah, alors que Boudache ou Nakamura n’ont pas réussi à peser sur leurs côtés. Un manque d’allant offensif qui fait jaser à Lyon, sachant qu’un attaquant brille actuellement de mille feux… en équipe réserve.

Adil Hamdani porte l’équipe réserve de l’OL

En effet, ce dimanche après-midi, juste avant la rencontre des pros face à Brest, l’équipe B des Gones s’est largement imposée face à Mâcon (4-1), grâce notamment à un doublé d’Adil Hamdani. Insaisissable dans son couloir gauche, l’attaquant de 17 ans en a fait voir de toutes les couleurs à la défense adverse, entre des dribbles de grande classe et une finition clinique.
Devant un public nombreux au Stade Gérard-Houllier de Décines, l’équipe de Gueïda Fofana, désormais deuxième de National 2, a donc été portée par Hamdani. Pas convoquée par Jorge Maciel dans le groupe des pros, alors qu’il l’avait été face à la Real Sociedad jeudi en Europa League (sans entrer en jeu), la jeune pépite lyonnaise n’a pas encore eu sa chance chez les pros cette saison. Ce que les suiveurs des Gones ne comprennent pas, eux qui veulent tous voir Hamdani en L1.

Le PSG courtise Hamdani, un problème pour l’OL ?

Apparu à quelques reprises la saison dernière sous les ordres de Paulo Fonseca, que ce soit en L1, en Europa League ou en Coupe de France, Hamdani est peut-être aussi mis de côté à cause de son dernier mercato agité. Courtisé par le PSG l’été dernier, le joueur de 17 ans n’avait finalement pas été recruté par Paris. Mais ce n’est pas pour autant qu’il a signé son premier contrat pro avec son club formateur. Toujours sous contrat aspirant, Hamdani n’a pas encore trouvé d’accord avec sa direction malgré plusieurs propositions.

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Et c’est donc peut-être pour cette raison contractuelle, sachant qu’il va potentiellement pouvoir signer dans un autre club de manière libre en 2027 s’il ne paraphe pas son premier contrat pro avec les Gones, qu’Hamdani reste pour l’instant en réserve. Mais si l’OL continue d’avoir des soucis offensifs, le nouvel entraîneur Carlos Vicens n’aura pas de mal à faire appel au meilleur atout de la réserve.
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Harit c'est tout sauf un 10 d'ailleurs il a bien plus souvent joué ailier que 10 par le passé. C'est surtout que c'est un joueur tres inconstant on le sait depuis longtemps

OL : Hamdani brille, Carlos Vicens déjà sous pression

Le vrai probleme ce sont ces contrats aspirants il devrait y avoir des clauses de contrat automatique avec un nombre de match en pro ce qui permettrait aux clubs formateurs de se protoger.. comme pour boudache par exemple ... Le gros soucis de l'ol et finalement des clubs pro c'est que les equipes reserves n'ont pas le droit d'evoluer au haut niveau comme c'est le cas en espagne par exemple .. ca a du coup un gros impact sur la progression des joueurs

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