OL : Hamdani brille, Carlos Vicens déjà sous pression
Adil Hamdani porte l’équipe réserve de l’OL
Le PSG courtise Hamdani, un problème pour l’OL ?
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Ferran manque de reussite actuellement c'est tout.il se cree des occasions et ça va revenir .L.E lui fait confiance c'est le plus important pour lui
Les departs de Messi, Neymar et Mbappé ont permis l'evolution du PDG vers une vraie equipe collective et soudée.Ce qui à conduit le PSG à ses trophees en LDC
Pour l'instant il ne s'est pas encore imposé .Son dernier match etait bien moyen pourtant on croit en lui
Harit c'est tout sauf un 10 d'ailleurs il a bien plus souvent joué ailier que 10 par le passé. C'est surtout que c'est un joueur tres inconstant on le sait depuis longtemps
Le vrai probleme ce sont ces contrats aspirants il devrait y avoir des clauses de contrat automatique avec un nombre de match en pro ce qui permettrait aux clubs formateurs de se protoger.. comme pour boudache par exemple ... Le gros soucis de l'ol et finalement des clubs pro c'est que les equipes reserves n'ont pas le droit d'evoluer au haut niveau comme c'est le cas en espagne par exemple .. ca a du coup un gros impact sur la progression des joueurs
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13