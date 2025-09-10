OL : Fonseca a un rendez-vous important dimanche à minuit

Début mars dernier, Paulo Fonseca craquait complètement, pour une raison anodine, contre Benoit Millot, arbitre du match entre l'Olympique Lyonnais et le Stade Brestois. Une attitude qui a logiquement valu une suspension longue durée, mais qui sera bientôt terminée en partie.
C'est une scène que personne n'a oubliée. Lors du match OL-Brest en mars dernier au Groupama Stadium, l'entraîneur portugais de Lyon se ruait vers l'arbitre
et était à deux doigts de mettre un coup de tête à Benoit Millot. Au final, Paulo Fonseca, avait reconnu sa faute, ce qui ne l'avait pas empêché d'être suspendu dans les compétitions françaises jusqu'au 30 novembre 2025, avec interdiction d'accéder au vestiaire de son équipe avant le 15 septembre. L'OL avait tenté de faire appel, mais cette sanction avait été confirmée. Le temps a fait son œuvre, et dimanche soir, après le match à Rennes, Paulo Fonseca en aura fini avec son interdiction de vestiaire, laquelle sera finie à minuit. S'il ne pourra pas rejoindre son équipe dans les vestiaires du Roazhon Park, le coach de l'OL sera libre de le faire le vendredi 19 lors de la réception d'Angers.
Paulo Fonseca peut rentrer dans le vestiaire
Cependant, avant de revoir l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais au bord d'un terrain de Ligue 1, il lui faudra attendre jusqu'à la fin du mois de novembre. Mais en Europa League, Paulo Fonseca pourra être sur le banc dès l'entrée en lice de l'OL contre Utrecht le 25 septembre
. L'UEFA n'avait en effet pas suspendu l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. La FFF n'avait pas demandé à ce que la sanction en Ligue 1 ne soit pas étendue à toute la planète, ce qui avait fait bondir les arbitres, consternés de voir que la Fédération ne les soutenait pas plus que cela. Pour les dirigeants de l'Olympique Lyonnais, mais également les joueurs, la possibilité de voir l'entraîneur pouvoir faire son retour dans les vestiaires est forcément une bonne chose.