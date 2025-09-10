ICONSPORT_265792_0169
Paulo Fonseca

OL : Fonseca a un rendez-vous important dimanche à minuit

OL10 sept. , 12:20
parClaude Dautel
Début mars dernier, Paulo Fonseca craquait complètement, pour une raison anodine, contre Benoit Millot, arbitre du match entre l'Olympique Lyonnais et le Stade Brestois. Une attitude qui a logiquement valu une suspension longue durée, mais qui sera bientôt terminée en partie.
C'est une scène que personne n'a oubliée. Lors du match OL-Brest en mars dernier au Groupama Stadium, l'entraîneur portugais de Lyon se ruait vers l'arbitre et était à deux doigts de mettre un coup de tête à Benoit Millot. Au final, Paulo Fonseca, avait reconnu sa faute, ce qui ne l'avait pas empêché d'être suspendu dans les compétitions françaises jusqu'au 30 novembre 2025, avec interdiction d'accéder au vestiaire de son équipe avant le 15 septembre. L'OL avait tenté de faire appel, mais cette sanction avait été confirmée. Le temps a fait son œuvre, et dimanche soir, après le match à Rennes, Paulo Fonseca en aura fini avec son interdiction de vestiaire, laquelle sera finie à minuit. S'il ne pourra pas rejoindre son équipe dans les vestiaires du Roazhon Park, le coach de l'OL sera libre de le faire le vendredi 19 lors de la réception d'Angers.

Paulo Fonseca peut rentrer dans le vestiaire

Cependant, avant de revoir l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais au bord d'un terrain de Ligue 1, il lui faudra attendre jusqu'à la fin du mois de novembre. Mais en Europa League, Paulo Fonseca pourra être sur le banc dès l'entrée en lice de l'OL contre Utrecht le 25 septembre. L'UEFA n'avait en effet pas suspendu l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. La FFF n'avait pas demandé à ce que la sanction en Ligue 1 ne soit pas étendue à toute la planète, ce qui avait fait bondir les arbitres, consternés de voir que la Fédération ne les soutenait pas plus que cela. Pour les dirigeants de l'Olympique Lyonnais, mais également les joueurs, la possibilité de voir l'entraîneur pouvoir faire son retour dans les vestiaires est forcément une bonne chose. 
Articles Recommandés
ICONSPORT_267133_0034
OM

OM : Gouiri refuse une offre ahurissante du Bayern

lorient change d avis et envoie mandanda a la retraite iconsport 260406 0287 395136
Info

C’est terminé, Mandanda met un terme à sa carrière

bruno cheyrou attend son cheque pour quitter l ol icon bap 230723 93 063 368009
OL

L’OL l’a zappé, il a une opportunité fantastique

ICONSPORT_268435_0268
Ligue 1

L1 : Hécatombe de blessures avant OM-Lorient

Fil Info

19:00
OM : Gouiri refuse une offre ahurissante du Bayern
18:53
C’est terminé, Mandanda met un terme à sa carrière
18:40
L’OL l’a zappé, il a une opportunité fantastique
18:20
L1 : Hécatombe de blessures avant OM-Lorient
18:00
« C’est problématique » : Pierre Ménès détruit Ligue1+
17:40
EdF : Tchouaméni va prendre cher, le Real savoure
17:20
Rabiot au Real Madrid, l'OM a tenté une dinguerie
17:00
Le PSG provoque un scandale à 50 millions d'euros
16:40
Neuer revient pour sauver l’Allemagne

Derniers commentaires

C’est terminé, Mandanda met un terme à sa carrière

Bravo à lui pour sa carrière. Merci pour tout.

Gros ouf de soulagement à l’OL

L'impression de revenir à la fin des années 90 ^^

« C’est problématique » : Pierre Ménès détruit Ligue1+

C'est la chaine des clubs qui mise sur les accès jusque là refusés par les clubs. Évidemment qu'il n'y aura rien de virulent. Il imaginait quoi le Pierrot-la-main-baladeuse ?

OM : Longoria couronné avec ses 194 transferts

Attention avec TM, les 2 tiers des "transferts" sont des prêts, des retours de prêts, des jeunes du CDF qui signent leur 1er contrat, etc..

OL : Le gang des Lyonnais se soutient en Angleterre

Lyonnais un jour Lyonnais toujours 💙❤️

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading