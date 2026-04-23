L’OL l’a vendu pour zéro euro, il prépare sa revanche

L'OL, qui s'en est séparé en 2024, va retrouver l'AJ Auxerre de Sinaly Diomandé ce samedi pour un match décisif dans la course au podium. Le défenseur ivoirien est impatient de revenir là où tout a commencé pour lui.

Arrivé jeune en provenance d’Afrique à Lyon , Sinaly Diomandé n’a pas réussi la carrière qu’il voulait à l’OL. Malgré quasiment 100 matchs disputés sous le maillot rhodanien, il avait disparu des radars en 2024. A tel point que l’OL a accepté de le laisser partir pour zéro euro alors qu’il avait encore un an de contrat, chose rare dans le monde du football professionnel. Pour le laisser à Auxerre sans indemnité, Lyon a simplement convenu de récupérer 50 % de son futur transfert. Un pari qui portrait être rentable puisque l’Ivoirien s’imposer en Bourgogne, avec une saison solide et 20 matchs disputés malgré deux premiers mois gâchés par une blessure à l’aine.

L'OL a gardé une option sur son prochain transfert

Indétrônable en défense centrale, Sinaly Diomandé se prépare à affronter l’OL samedi prochain, avec l’objectif d’aller chercher de nouveaux points pour essayer d’éviter les barrages. En conférence de presse, l’ancien lyonnais n’a pas hésité à afficher ses ambitions, même si un résultat d’Auxerre au Groupama Stadium pourrait faire très mal à l’objectif de Ligue des Champions de l’OL.

« Cela fait toujours plaisir de revenir à Lyon, là où tout a commencé. Je vais rejouer dans ce stade devant des personnes que je connais. Maintenant, je veux montrer que j’ai progressé et que j’ai pris de la maturité en tant qu’homme et en tant que footballeur pro. Mon passage a été positif. C'est toujours un plaisir de marquer là où on a grandi », a souligné l’international ivoirien, qui laisse le souvenir d’un joueur qui donnait tout quand il était sur le terrain avec le maillot de l’OL.

Réponse donc ce samedi, pour ce match qui a avancé à 15h00 en raison de la tenue d’un concert de rap dans la salle d’OL Land en soirée.