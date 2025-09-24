ol om le but lyonnais accorde a pavel sulc iconsport 268698 0162 398230

OL-Tel Aviv, trois points gagnés par Lyon sans jouer ?

OL24 sept. , 12:20
parClaude Dautel
Le 27 novembre prochain, l'Olympique Lyonnais affrontera le Maccabi Tel Aviv en Europa League. Mais cette rencontre pourrait ne pas avoir lieu, les équipes israéliennes étant sous la menace d'une sanction de l'UEFA.
L'OL fera jeudi soir ses grands débuts dans cette édition 2025-2026 de l'Europa League avec un déplacement aux Pays-Bas pour y affronter Utrecht. Mais il y a un match qui commence déjà à susciter des interrogations du côté de Lyon, c'est celui programmé le 27 novembre prochain contre le Maccabi Tel Aviv. Si ce cinquième match de la première phase de l'Europe League est encore loin, l'attention des supporters lyonnais est déjà grande. A la fois parce que ce match ne se déroulera évidemment pas à Tel Aviv, mais à priori en Serbie, mais aussi et surtout que le club israélien pourrait être exclu de l'Europa League.

Tel Aviv-OL en Serbie, ou annulé ?

Car du côté de l'Organisation des Nations-Unies, des experts souhaitent que la FIFA et l'UEFA excluent immédiatement Israël et les clubs israéliens de toutes les compétitions internationales en raison des événements actuels en Palestine. Pour l'instant, les deux instances n'ont pas été saisies officiellement par l'ONU sur ce sujet, mais de très nombreuses voix s'élèvent afin que les équipes israéliennes soient sanctionnées et paient le comportement de leur gouvernement. Et l'UEFA pourrait rapidement frapper fort, selon certaines sources. Pour en revenir à l'Olympique Lyonnais, si le Maccabi Tel Aviv venait à être exclu de l'Europa League avant le 27 novembre prochain, Paulo Fonseca et ses joueurs n'empocheraient pas trois points, ce qui serait forcément top beau et surtout pas vraiment logique par rapport aux équipes qui auront déjà joué face à l'équipe de Tel Aviv.
Les règlements sont précis, et l'exclusion du Maccabi Tel Aviv aboutira à un calcul complexe. « L’OL se verra attribuer la moyenne des points obtenus par tous les clubs du même chapeau que l’OL (Pot 2) en matchs à l’extérieur contre tous les clubs du chapeau du Maccabi (Pot 2 aussi) », précise le média spécialisé Gones Area. Il reste encore deux mois avant cette rencontre, mais si l'UEFA doit sévir, ce dossier pourrait vite devenir d'actualité.
Derniers commentaires

Le geste humiliant du PSG envers l’OM

ouin ouin ouin calimero tete d'oeuf

Le PSG en SuperLeague, le Qatar est tenté

Si Superleague il y avait, selon la derniere monture, elle serait compatible avec les championnats nationaux, meme si je vois mal ceux ci accepter... Mais quoi qu il en soit ca ne ferait qu agrandir encore plus le gouffre financier entre les grands clubs qui participent de plus en plus a des événements rémunérateurs et les clubs dits classique des championnats nationaux

Le geste humiliant du PSG envers l’OM

tu dis de la grosse merde l'alsacien

Le geste humiliant du PSG envers l’OM

par contre vos joueurs ils ont toujour le meme comportement execrable

Le geste humiliant du PSG envers l’OM

marseille ne gagne pas d'argent tu connais vraiment r

