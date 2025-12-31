L'OL fonce sur ces trois joueurs au mercato d'hiver

City : Rayan Cherki a perdu 6 kilos, c'est vraiment son secret ?

Nasri en parlait lors d’une émission du poids avec les clubs et Guardiola. Avant que Guardiola n’arrive à City, le Poids de forme de Nasri c’était genre 73kg (exemple je sais plus précisément) et c’était le poids idéal pour être en forme et performer, poids exigé par les médecins, les préparateur, vous savez ils ont des GPS sur eux des ordi qui indique et tout et Guardiola arrive et exige que Nasri perde 5kg et il disait que c’était inutile, il l’a pas fait jouer jusqu’à ce qu’il les perdent et une fois arrivé au poids exigé par Guardiola, il raconte qu’il volait sur le terrain, qu’il se blessait moins (car moins de poids sur les articulations et les Ischios) et que ça a été sa meilleure saison. Comme Henry disait « j’ai réappris le foot en signant au Barça » Guardiola est l’entraîneur qui pu le foot et connaît les subtilités. Ça ne m’étonne pas pour Cherki même si il sort d’une grosse saison, cette année sera encore plus belle s’il ne se blesse pas. Pardon pour le pavé mais je voyais qui en doutais après c’est peut être des conneries mais des mecs qui ont connus ça en parle et prouve les biens fait du body perform perfect de Guardiola ^^