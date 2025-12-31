ICONSPORT_268698_0247
Michele Kang et Michael Gerlinger n'ont pas le choix

L'OL fonce sur ces trois joueurs au mercato d'hiver

OL31 déc. , 8:20
parClaude Dautel
3
L'OL a commencé son mercato avec l'officialisation de la signature d'Endrick, mais Lyon ne va pas se contenter du seul avant-centre brésilien. Le Progrès en dit plus sur les renforts visés par le club rhodanien.
En ce dernier jour de l'année 2025, la cellule recrutement de l'Olympique Lyonnais a déjà bien avancé, puisque Lyon a officialisé la signature, la semaine passée, de l'objectif numéro 1 de ce marché des transferts, Endrick. Mais avec la relative libertée accordée par la DNCG, Michael Gerlinger et le staff lyonnais peuvent avoir tout de même des ambitions. Selon Jean-François Gomez, journaliste très expérimenté du Progrès, l'OL, en accord avec Paulo Fonseca, a déjà ciblé trois renforts supplémentaires lors de ce mois de janvier 2026. Il s'agit d'un défenseur central, un joueur de couloir et d'un milieu de terrain. Et le quotidien régional de citer des noms pour chacun de ces postes, mais si rien n'est encore acté.

La piste Disasi est confirmée, mais il y a un problème

Concernant le défenseur central, nos confrères confirment que l'Olympique Lyonnais pense effectivement à Axel Disasi, mais se heurte à la réalité des réglements, à savoir que Chelsea a déjà trop de joueurs prêtés cette saison. Pour le milieu de terrain, Le Progrès constate que la piste qui mène à Himad Abdelli est très compliquée, car Angers veut prolonger son joueur et surtout la concurrence est féroce, pas seulement en Ligue 1. Mais le média régional confirme qu'effectivement l'OL s'intéresse de très près à Nikola Nartey, le jeune joueur de Brondby. Concernant le poste de latéral droit, Alec Georgen est effectivement un renfort ciblé par l'Olympique Lyonnais. Même si le joueur formé au Paris Saint-Germain n'a pas joué une seule minute en Ligue 1, ses capacités plaisent au staff de l'OL.
Le club de Michele Kang va donc se mettre au travail pour tenter d'apporter à Paulo Fonseca les joueurs que l'entraîneur portugais souhaite voir venir durant ce mercato d'hiver. Mais l'Olympique Lyonnais va aussi se séparer d'un ou deux jours, et là encore le technicien lyonnais aura son moti à dire. Mais Paulo Fonseca a visiblement là aussi fait des choix. De quoi permettre à l'OL de continuer son parcours jusqu'ici parfait en Europa League, et remonter vers le podium en Ligue 1.
3
Derniers commentaires

L'OL fonce sur ces trois joueurs au mercato d'hiver

Les rédacteurs du site sont des handicapés, on appelle ça l'inclusion, comme à l'école. Je vois pas d'autres explications. Faut pas les juger 🤭

L'OL fonce sur ces trois joueurs au mercato d'hiver

non il manque juste une lettre..

L'OL fonce sur ces trois joueurs au mercato d'hiver

C'est quoi ce titre ?? "L'OL fonce sur ce trois joueurs au mercato d'hiver" Il n'y a pas un mot de trop ?? Vous avez commencé à réveillonner ??? La journée promet xd.

Le Real ou rien, il déchire l'offre en or du PSG

Le titre est incorrect, il "refuse de se faire recaler par le PSG" plutôt ...

City : Rayan Cherki a perdu 6 kilos, c'est vraiment son secret ?

Nasri en parlait lors d’une émission du poids avec les clubs et Guardiola. Avant que Guardiola n’arrive à City, le Poids de forme de Nasri c’était genre 73kg (exemple je sais plus précisément) et c’était le poids idéal pour être en forme et performer, poids exigé par les médecins, les préparateur, vous savez ils ont des GPS sur eux des ordi qui indique et tout et Guardiola arrive et exige que Nasri perde 5kg et il disait que c’était inutile, il l’a pas fait jouer jusqu’à ce qu’il les perdent et une fois arrivé au poids exigé par Guardiola, il raconte qu’il volait sur le terrain, qu’il se blessait moins (car moins de poids sur les articulations et les Ischios) et que ça a été sa meilleure saison. Comme Henry disait « j’ai réappris le foot en signant au Barça » Guardiola est l’entraîneur qui pu le foot et connaît les subtilités. Ça ne m’étonne pas pour Cherki même si il sort d’une grosse saison, cette année sera encore plus belle s’il ne se blesse pas. Pardon pour le pavé mais je voyais qui en doutais après c’est peut être des conneries mais des mecs qui ont connus ça en parle et prouve les biens fait du body perform perfect de Guardiola ^^

