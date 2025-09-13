ICONSPORT_266388_0121 (1)

L'OL fait un pari très osé pour oublier Buonanotte

OL13 sept. , 19:40
parCorentin Facy
A la recherche d’un renfort offensif dans le couloir droit, l’OL a surpris tout le monde en misant sur Rachid Ghezzal. Le joueur formé à Lyon aura pour mission de faire oublier l’échec de la séduisante piste Facundo Buonanotte.
Lors des derniers jours du mercato estival, l’Olympique Lyonnais a fait son maximum pour garantir à Paulo Fonseca un secteur offensif de qualité cette saison. Le club rhodanien a réussi un bel exploit, celui de conserver Malick Fofana, pourtant très courtisé en Premier League. De quoi ravir l’entraîneur portugais, qui regrette en revanche que Georges Mikautadze soit parti.
Par ailleurs, l’OL aurait aimé offrir à son coach un joueur de très gros calibre pour animer son couloir droit, en attendant le retour de blessure d’Ernest Nuamah. Le profil de Facundo Buonanotte avait été coché par la direction lyonnaise et le joueur de Leicester avait donné son accord aux Gones. Le dossier a finalement été trop complexe, les Foxes souhaitant uniquement le prêter en Angleterre.

La piste Ghezzal a été activée après l'échec Buonanotte

C’est donc Chelsea qui a raflé la mise, une vraie déception pour Lyon qui avait mis beaucoup d’énergie dans ce dossier. Selon nos confrères du site Olympique et Lyonnais, la piste Rachid Ghezzal a été activée pour compenser la non-venue de l’ailier argentin de Leicester. « Cette arrivée que personne n’avait vu venir a eu pour but de combler un manque offensif après l’échec de la piste Facundo Buonanotte. Ce dimanche, sur la pelouse du Stade Rennais, l’international algérien devrait reprendre son histoire avec son club formateur » écrit le média spécialisé. 
Nos confrères ajoutent que Rachid Ghezzal ne devrait pas débuter contre Rennes ce dimanche. Mais à plus long terme, le gaucher de 32 ans a un vrai coup à jouer pour une éventuelle place de titulaire dans le couloir droit de l’attaque lyonnaise. La concurrence va se mettre en place avec des joueurs comme Karabec, Merah ou Sulc et la question est de savoir si Ghezzal parviendra à tirer son épingle du jeu.
Derniers commentaires

Le Real Madrid est prévenu, le nouvel OM est là

Vous avez gagné la C1 donc oui vous avez la meilleure equipe Le mot club comprend l histoire, le palmares. Les supporters, le stade et encore plusieurs composantes donc sur ceci je ne pense pas qu il y a mieux que le Réal non ? A oui depuis ce changement, nos articles sont beaucoup moins pollué et quand je brûle la petite Kenny, il n y a pas 2 autres comptes en bois qui viennent spammer 🤣 Pour le moment, c est fini de voir un Pau Lopez avoir + de réactions que Neymar et Messi réunit 🤣

Le Real Madrid est prévenu, le nouvel OM est là

Salut Doug, Les mots "club" et " équipe" ne seront jamais synonyme et le Real Madrid est intouchable a mes yeux Ça va super bien et on se languis Mardi pour ce match C est bien ce forum ainsi, cela me fait rire vu les comptes fake qui sont en panique 🤣 Je rigole de l autre zgeg de Kenny a perdre des heures si il veut valider tous ses comptes Si il arrive a se rappeller de ses mails bien sûr 🤣

OL : Arkadiusz Milik à Lyon, c’est validé

Au match retour vous serez déjà cramé, avec aucun banc Lyon ne tiendra pas la saison sur le même rythme, surtout en jouant tout les 3 jours

OM : Un an et c’est tout, cette recrue ne restera pas

c'est le principe même du prêt sans OA !!

Le Real Madrid est prévenu, le nouvel OM est là

Je ne suis pas certain que gagner à 11 contre 10 pendant 80 minutes face à un club qui avait perdu son match précédant 7 à 1 soit suffisamment rassurant, mais après tout l'OM n'a rien à perdre car ce match a Madrid est compté comme "perdu" par la majorité des suiveurs depuis le tirage. Brest a montré l'an dernier que l'exploit en groupe est possible (bon après ils ont pris 10 a 0 face au PSG, mais au moment des phases de groupe tout est possible car les gros clubs ne sont pas prêts)

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
Monaco
94301385
4
LOSC Lille
732107114
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
O. Marseille
64202594
9
Nice
64202055
10
Angers SCO
43111022
11
Rennes
43111-325
12
Le Havre
33102-156
13
Paris
33102-358
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

