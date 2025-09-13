L'OL fait un pari très osé pour oublier Buonanotte

Vous avez gagné la C1 donc oui vous avez la meilleure equipe Le mot club comprend l histoire, le palmares. Les supporters, le stade et encore plusieurs composantes donc sur ceci je ne pense pas qu il y a mieux que le Réal non ? A oui depuis ce changement, nos articles sont beaucoup moins pollué et quand je brûle la petite Kenny, il n y a pas 2 autres comptes en bois qui viennent spammer 🤣 Pour le moment, c est fini de voir un Pau Lopez avoir + de réactions que Neymar et Messi réunit 🤣
Salut Doug, Les mots "club" et " équipe" ne seront jamais synonyme et le Real Madrid est intouchable a mes yeux Ça va super bien et on se languis Mardi pour ce match C est bien ce forum ainsi, cela me fait rire vu les comptes fake qui sont en panique 🤣 Je rigole de l autre zgeg de Kenny a perdre des heures si il veut valider tous ses comptes Si il arrive a se rappeller de ses mails bien sûr 🤣
Au match retour vous serez déjà cramé, avec aucun banc Lyon ne tiendra pas la saison sur le même rythme, surtout en jouant tout les 3 jours
c'est le principe même du prêt sans OA !!
Je ne suis pas certain que gagner à 11 contre 10 pendant 80 minutes face à un club qui avait perdu son match précédant 7 à 1 soit suffisamment rassurant, mais après tout l'OM n'a rien à perdre car ce match a Madrid est compté comme "perdu" par la majorité des suiveurs depuis le tirage. Brest a montré l'an dernier que l'exploit en groupe est possible (bon après ils ont pris 10 a 0 face au PSG, mais au moment des phases de groupe tout est possible car les gros clubs ne sont pas prêts)
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|8
|3
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|5
|0
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|11
|4
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|5
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|1
|4
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|6
|6
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|2
|2
|4
|3
|1
|1
|1
|-3
|2
|5
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|5
|6
|3
|3
|1
|0
|2
|-3
|5
|8
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|4
|8
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|2
|7
Paulo Fonseca sur Rachid Ghezzal : « Il est bien physiquement. Il a besoin de faire plus d’entraînements mais il est bien. Il sera dans le groupe. Naturellement, il ne commencera pas à jouer mais c’est un joueur prêt pour aider l’équipe. »