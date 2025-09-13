L'OL fait un pari très osé pour oublier Buonanotte

A la recherche d’un renfort offensif dans le couloir droit, l’OL a surpris tout le monde en misant sur Rachid Ghezzal. Le joueur formé à Lyon aura pour mission de faire oublier l’échec de la séduisante piste Facundo Buonanotte.

Lors des derniers jours du mercato estival, l’Olympique Lyonnais a fait son maximum pour garantir à Paulo Fonseca un secteur offensif de qualité cette saison. Le club rhodanien a réussi un bel exploit, celui de conserver Malick Fofana, pourtant très courtisé en Premier League. De quoi ravir l’entraîneur portugais, qui regrette en revanche que Georges Mikautadze soit parti.

Par ailleurs, l’OL aurait aimé offrir à son coach un joueur de très gros calibre pour animer son couloir droit, en attendant le retour de blessure d’Ernest Nuamah. Le profil de Facundo Buonanotte avait été coché par la direction lyonnaise et le joueur de Leicester avait donné son accord aux Gones. Le dossier a finalement été trop complexe, les Foxes souhaitant uniquement le prêter en Angleterre.

La piste Ghezzal a été activée après l'échec Buonanotte

« Cette arrivée que personne n’avait vu venir a eu pour but de combler un manque offensif après l’échec de la piste Facundo Buonanotte. Ce dimanche, sur la pelouse du Stade Rennais, l’international algérien devrait reprendre son histoire avec son club formateur » écrit le média spécialisé. C’est donc Chelsea qui a raflé la mise, une vraie déception pour Lyon qui avait mis beaucoup d’énergie dans ce dossier. Selon nos confrères du site Olympique et Lyonnais, la piste Rachid Ghezzal a été activée pour compenser la non-venue de l’ailier argentin de Leicester.écrit le média spécialisé.

Nos confrères ajoutent que Rachid Ghezzal ne devrait pas débuter contre Rennes ce dimanche. Mais à plus long terme, le gaucher de 32 ans a un vrai coup à jouer pour une éventuelle place de titulaire dans le couloir droit de l’attaque lyonnaise. La concurrence va se mettre en place avec des joueurs comme Karabec, Merah ou Sulc et la question est de savoir si Ghezzal parviendra à tirer son épingle du jeu.