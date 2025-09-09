Michele Kang - OL
Michele Kang - OL

OL : Un joueur aux 334 matchs bénit Michele Kang

OL09 sept. , 19:30
parClaude Dautel
Le retour de Rachid Ghezzal a suscité des commentaires opposés. Certains supporters étant heureux de voir revenir le joueur formé à l'OL, tandis que d'autres se plaignaient d'un choix sportif difficilement compréhensible. Un ancien joueur emblématique a son idée sur la question.
Les dirigeants lyonnais ont fait un choix étonnant en décidant de faire revenir librement Rachid Ghezzal huit ans après le départ de ce dernier pour l'AS Monaco dans des conditions compliquées. Revenu dans le club où il a été formé, l'ailier international algérien de 33 ans s'est engagé pour une saison plus une option pour une saison supplémentaire. Pas de quoi faire taire les critiques, qui estiment que l'Olympique Lyonnais a voulu masquer ce manque d'imagination en se cachant derrière la fameuse ADN OL. Mais pour Maxime Gonalons, qui a porté à 334 reprises le maillot du club rhodanien, Michele Kang et son équipe ont raison de revenir aux vielles recettes.

Lire aussi

OL : Le drapeau de l'Algérie interdit à Lyon ?OL : Le drapeau de l'Algérie interdit à Lyon ?
« Recruter Ghezzal, c’est quoi le but ? » : Il est sidéré par l'OL« Recruter Ghezzal, c’est quoi le but ? » : Il est sidéré par l'OL
Invité de BFM Lyon, Maxime Gonalons, qui a pris sa retraite sportive l'an dernier, le retour de Rachid Ghezzal confirme que les nouveaux dirigeants ont tout compris. « Il faut que l’on retrouve cela. Le club doit retrouver ses valeurs et son identité, et c’est ce qu’ils sont en train de faire. La nouvelle présidente, avec le nouveau directeur général et ceux qui s’occupent du recrutement, ont une autre vision et ils travaillent plus sereinement. Avant, le contexte était compliqué. Il y a plus de sérénité et on revient aux bases, donc c’est bien », s'est réjoui l'ancien milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, membre de l'association OL Légendes. Un groupe qui a été mis en place par John Textor, et que Michel Kang a tenu à conserver, dont le but est de faire prospérer le fameux ADN lyonnais. 
R. Ghezzal

R. Ghezzal

AlgeriaAlgérie Âge 33 Attaquant

Friendly International

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Lig

Matchs23
Buts3
Passes décisives2
Jaune4
Rouge0
Jaune Rouge1
Articles Recommandés
ICONSPORT_269776_0276
Equipe de France

Rabiot conspué au Parc des Princes

cdm 2026 programme et resultats des matchs de mardi iconsport 269307 0016 398547
Foot Europeen

CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de mardi

ICONSPORT_269776_0269
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande

ICONSPORT 269776 0168
Equipe de France

Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?

Fil Info

23:16
Rabiot conspué au Parc des Princes
22:55
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de mardi
22:50
CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande
22:50
Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?
22:16
Cristiano Ronaldo égale un époustouflant record
22:00
Toute l'Europe s'arrache ce cador à 60ME
21:44
France : Kylian Mbappé marque et dépasse Thierry Henry
21:30
Le PSG file au Qatar pour tuer son calendrier
21:00
Rennes vire encore deux joueurs

Derniers commentaires

Pavard a accepté l'OM à une condition

A voir pour RDZ, cela dépendra des matchs, je suppose

CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande

Quel match stressant! Les Bleus ont vraiment donné quelques frayeurs. Cependant, une victoire reste une victoire et je suis très satisfait que nous ayons pris ces points indispensables. Le réalisme en attaque doit s'améliorer car on ne peut pas se permettre de manquer autant d'opportunités, surtout dans un tournoi aussi important que les éliminatoires du Mondial. Je suis un peu préoccupé par la défense aussi, nous ne devons pas commettre de telles erreurs et les sanctions peuvent être sévères. En tout cas, bravo à Mbappé pour son 52e but, toujours un plaisir de le voir marquer pour la France. Espérons que les Bleus continuent sur cette lancée gagnante!

Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?

This article is really eye-opening! The legacy of Chernobyl has always been something of a curiosity and this brings some rather intriguing information to light. How fascinating it is to learn about the wildlife returning to the area. Makes you think if nature has its own ways of reclaiming places. Also, it's surprising to think that photovoltaic energy could even be an option for such an area. As we continue to face a global energy crisis, every bit of innovation and forward thinking helps. Thanks for sharing this well-written piece.

Pavard a accepté l'OM à une condition

Si on reste a 4 derrière , avec pavard et aguerd en doublette central , quid de balerdi ?

Pavard a accepté l'OM à une condition

Avec ce paramètre important, est ce que ça relance la tactique avec 3 def centraux? J'imagine mal balerdi en 6 a côté de hojberg avec le recrutement du belge et de Gomes . C'est dommage car une defense à 4 avec medina a gauche , une paire aguerd balerdi et pavard a droite , ça avait de la gueule. On verra ce que fera RDZ

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading