5e journée de Ligue des Champions

Buts : Raum (6e), Nusa (9e et 90e) pour Leipzig ; Udol (58e) pour Lens

En grande difficulté dans cette campagne de Ligue des Champions, Lens se rendait à Leipzig ce mardi avec l’ambition d’effacer la claque reçue par Côme avant la trêve internationale.

L’entame de match était pourtant catastrophique pour l’équipe de Didier Digard. Les Sang et Or encaissaient deux buts dans les dix premières minutes par Raum puis par Nusa. Les vieux fantômes de Côme resurgissaient et la crainte de prendre une nouvelle raclée était bien réelle. Mais la suite du match fut plus encourageante pour Lens, qui n’aura cette fois pas été spectateur de son propre match pendant 90 minutes.

La deuxième période sera même porteuse d’espoir car Lens parvenait à se révolter en marquant par Udol et en poussant très fort sur les buts allemands. Une domination qui ne suffira finalement pas. Pire, les Lensois se faisaient punir dans le temps additionnel sur un contre de Musa, alors que tous les joueurs nordistes étaient montés pour tenter d’arracher l’égalisation. Avec trois points en cinq journées, la mission top 24 devient très difficile pour le Racing Club de Lens, qui devra vendre chèrement sa peau contre Bodo Glimt, Liverpool, et Manchester City pour espérer un miracle.