Mbappé frappe encore et met Dembélé dans le rétro

Tu es à la rue mon petit ! Tu n'as même pas regardé le match... ou alors... tu es aveugle. ^^ Et en plus... on voit bien que tu n'aimes pas Kylian Mbappé. Normal... tu es une truffe qui ne connait rien au Football Kylian Mbappé est le meilleur joueur du monde... et tout le monde le sait. Même toi... tu le sais, mais ta haine débile l'emporte sur la logique.