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L’OL fait 15 kilomètres, la perle rare est à ses pieds

OL07 mai , 8:40
parGuillaume Conte
11
L'OL ne va pas forcément aller aux quatre coins de la planète football pour se renforcer cet été. Un jeune défenseur très prometteur lui tend les bras, et il joue à quelques kilomètres de Lyon.
Surprenant au mercato la saison dernière, l’Olympique Lyonnais est allé cherché des joueurs assez peu connus en République Tchèque, en Angleterre, au Portugal et en Espagne pour concocter une équipe qui est en passe de réaliser une saison inattendue avec une qualification pour la prochaine Ligue des Champions.
L’idée pour Matthieu Louis-Jean et sa cellule de recrutement sera bien évidemment de continuer sur cette lancée en activant ses réseaux pour continuer à surprendre positivement avec des recrues qui fonctionnent bien, et qui peuvent surtout être plus tard revendues avec un bon bénéfice en vue.

L'OL, Dijon et Guingamp le veulent

Mais si le joueur se trouve à quelques kilomètres de Lyon, l’OL n’hésitera pas non plus à foncer. C’est ce qui est en train de se passer avec un jeune défenseur qui se fait remarquer dans la région lyonnaise. Il s’agit d’Axel Bargain, défenseur central qui évolue à GOAL. Le club de la banlieue ouest de Lyon dispute le championnat de National 2. A 20 ans, le joueur arrivé en provenance de Brest, où il a disputé la Youth League la saison dernière (voir photo), impressionne avec sa puissance et sa qualité technique. Du haut de son 1,87 m, il a marqué les esprits des recruteurs locaux et nationaux.
Ainsi, selon les informations du Progrès, trois clubs sont actuellement en bataille pour le faire signer dès la fin de la saison, pour la fin du mois de mai. Il s’agit de Dijon, en passe de monter en Ligue 2, de l’En Avant Guingamp, lui qui est breton d’origine, et de l’Olympique Lyonnais. Et si l’OL pense à lui, ce n’est pas forcément pour l’intégrer à sa réserve qui joue en National 3, mais bien pour essayer de le faire signer chez les professionnels. En tout cas, le club de GOAL, qui regroupe plusieurs clubs de l’Ouest Lyonnais, n’est qu’à 15 kilomètres de Lyon, et Christian Bassila est venu le voir jouer directement. Une bonne affaire de plus en vu pour l’OL, qui pourrait difficilement être refusé en cas d’offre concrète pour faire venir Axel Bargain, qui sera totalement libre de choisir son nouveau club en fin de saison.
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9
Lorient
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Toulouse
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11
Paris
41321011114447-3
12
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13
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343297162746-19
14
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