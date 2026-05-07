L’OL fait 15 kilomètres, la perle rare est à ses pieds

Ce club fonce droit dans le mur rt le pire est à venir... Inquiétant
Les jeunes se bousculent tous pour revêtir le maillot de l'OL.
Viens voir les matchs de fédéral au rugby... Tu va voir si c'est mignon
Ce qui veut dire ? Dernière fois que je te parle Je précise
Ce que je retiens c'est que le PSG ce n'est pas 11 mais un groupe de 15 ou 20 joueurs capable de jouer à haut niveau et cela souvent à plusieurs postes ...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|64
|31
|20
|4
|7
|61
|33
|28
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|32
|5
|8
|19
|29
|51
|-22
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
Loading
Formé à Brest avec qui il a disputé la Youth League et revelation en N2 au GOAL FC, où ce defenseur gaucher, bon relanceur et intelligent s'est installé en charnière, Axel Bargain, 20 ans, intéresse fortement des clubs pros dt Dijon, Guingamp... et l'OL leprogres.fr/sport/2026/05/…