Paris Sportifs : La cote de France-Norvège multipliée par 10 !

Une offre immanquable est en cours chez notre partenaire pour découvrir les paris sportifs de façon très avantageuse pour le match entre la France et la Norvège.

Impeccable lors des deux premiers matchs, l’équipe de France a l’occasion de confirmer son rang de favori lors de son dernier match de poule. Ce sera ce vendredi soir face à la Norvège, qui pourrait en plus mettre des joueurs au repos sachant que la formation scandinave est déjà qualifiée. Une occasion en or de profiter d’une offre exceptionnelle mise sur pied par notre partenaire Winamax pour cette rencontre de la Coupe du monde.

Pour célébrer l’équipe de France en attendant la suite du parcours, Winamax effectue une offre exceptionnelle si vous souhaitez découvrir le monde des paris sportifs. En effet, la cote pour parier sur le résultat du match entre la France et la Norvège, et uniquement ce match, sera multipliée par 10 pour les nouveaux joueurs.

Voici les détails de l’offre mise en place par notre partenaire Winamax

Il faut s'inscrire directement sur le site ou l'application Winamax via liens de cet article pour en bénéficier.

Un premier dépôt de 10 € seulement te rendra éligible à l’offre, et ça tombe bien puisqu’il s’agit également du montant maximum que tu pourras miser sur le pari sélectionné dans le cadre de l’offre du moment. Tu peux évidemment choisir de déposer plus. Si ton pari est gagnant, tes gains seront multipliés par 10 !

Avec un dépôt de 10 € seulement et une mise maximum de 10 €, tu pourras repartir avec :

- tes gains en cash pour la cote initiale,

- des freebets plein les bras pour la partie “boostée”, sous réserve évidemment que le pari soit gagnant !

Si tu as déposé moins de 10 €, l’offre ne sera pas “activée”.

En revanche, il est tout à fait possible de déposer et miser plus de 10 €, mais la partie boostée sera plafonnée à = cote initiale x10 x 10 € - (mise x cote initiale)

Seul le match entre la France et la Norvège est concerné par cette offre exceptionnelle. La cote par exemple pour le résultat "France ou Nul" est à 1,20, et elle est portée à 12 par Winamax dans cette offre exceptionnelle.

BOOST x10” du moment sera éligible au multiplicateur. L’intitulé du pari sera valable hors prolongations et tirs au but éventuels. Les paris combinés, MyMatch ou paris spéciaux ne fonctionnent pas avec cette promotion. Tu dois avoir un compte validé pour retirer tes gains ou ton remboursement cash Cette offre est réservée aux nouveaux clients uniquement et, pour en bénéficier, un premier dépôt de 10 € suffit. L’inscription devra se faire exclusivement via un clic sur les liens de cet article . Seul le pari mis en avant via l’offre “” du moment sera éligible au multiplicateur. L’intitulé du pari sera valable. Les paris combinés, MyMatch ou paris spéciaux ne fonctionnent pas avec cette promotion. Tu dois avoir un compte validé pour retirer tes gains ou ton remboursement cash

On a prévu des infos un peu partout dans l’App pour que tu ne sois pas perdu.

Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.

N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».