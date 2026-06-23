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CdM 2026 : L'Angleterre muette contre le Ghana

Mondial 202624 juin , 00:01
parGuillaume Conte
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Pas de vainqueur entre l'Angleterre et le Ghana, qui restent pour le moment en tête de leur groupe après leur victoire au premier match. Les Anglais n'ont jamais trouvé la faille et concèdent le 0-0.
Entre deux équipes victorieuses de leur premier match, il n’y a pas eu de vainqueur entre l’Angleterre et le Ghana, ce mardi à Boston. Le 0-0 final aurait pu être totalement bouleversé à la dernière seconde, sur une double occasion énorme avec une barre de O’Reilly puis un tir au-dessus de Kane (87e). Dans le reste de la rencontre, les Three Lions ont surtout buté sur une formation ghanéenne bien organisée et très solide défensivement, même si les Black Stars ont aussi eu des situations dangereuses. Avec quatre points chacune, les deux formations ont quasiment validé pour le prochain tour.
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Derniers commentaires

EdF : Pierre Ménès demande la tête de Jules Koundé

Gusto c'est pas fou non plus ces derniers temps, peut-être parce qu'il revient de blessure. WZE c'est pas mal mais pas son meilleur poste.

EdF : Pierre Ménès demande la tête de Jules Koundé

C'est pas une surprise qu'o nsoit faible sur nos lateraux. Le truc c'est qu'on a Gustó et WZE disponibles

EdF : Pierre Ménès demande la tête de Jules Koundé

Qu'on l'aime ou pas il a raison le Pierrot, Koundé il vaut pas une chique !

EdF : Pierre Ménès demande la tête de Jules Koundé

Il met peut-être le doigt sur un point faible de cette équipe. On n'a pas d'excellent latéral droit.

CdM 2026 : L'Angleterre muette contre le Ghana

Ras le bol de ces équipes africaines de merde (Ghana, Cap vert, Congo etc) qui bétonnent h24 en étant 11 dans leurs 25m, putain si c'est pour jouer comme ca restez chez vous ! le Maroc joue eux au moins, l'égypte pareil mais alors les noirs a part le Senegal... au secours tous derriere en mode physique c'est insupportable c'est tout sauf du foot ya 0 plaisir les mecs ferment le jeu et balance des sacoches devant, c'est minable !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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