CdM 2026 : L'Angleterre muette contre le Ghana

Pas de vainqueur entre l'Angleterre et le Ghana, qui restent pour le moment en tête de leur groupe après leur victoire au premier match. Les Anglais n'ont jamais trouvé la faille et concèdent le 0-0.

Entre deux équipes victorieuses de leur premier match, il n’y a pas eu de vainqueur entre l’Angleterre et le Ghana, ce mardi à Boston. Le 0-0 final aurait pu être totalement bouleversé à la dernière seconde, sur une double occasion énorme avec une barre de O’Reilly puis un tir au-dessus de Kane (87e). Dans le reste de la rencontre, les Three Lions ont surtout buté sur une formation ghanéenne bien organisée et très solide défensivement, même si les Black Stars ont aussi eu des situations dangereuses. Avec quatre points chacune, les deux formations ont quasiment validé pour le prochain tour.