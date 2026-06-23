CdM 2026 : L'Angleterre muette contre le Ghana

Gusto c'est pas fou non plus ces derniers temps, peut-être parce qu'il revient de blessure. WZE c'est pas mal mais pas son meilleur poste.
C'est pas une surprise qu'o nsoit faible sur nos lateraux. Le truc c'est qu'on a Gustó et WZE disponibles
Qu'on l'aime ou pas il a raison le Pierrot, Koundé il vaut pas une chique !
Il met peut-être le doigt sur un point faible de cette équipe. On n'a pas d'excellent latéral droit.
Ras le bol de ces équipes africaines de merde (Ghana, Cap vert, Congo etc) qui bétonnent h24 en étant 11 dans leurs 25m, putain si c'est pour jouer comme ca restez chez vous ! le Maroc joue eux au moins, l'égypte pareil mais alors les noirs a part le Senegal... au secours tous derriere en mode physique c'est insupportable c'est tout sauf du foot ya 0 plaisir les mecs ferment le jeu et balance des sacoches devant, c'est minable !
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📸 - HARRY KANE MISSES AN ABSOLUTE SITTER!