TV : Maroc-Haïti, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Deuxième du groupe C à une journée de la fin, le Maroc vise la première place à l’occasion de son ultime match du premier tour contre Haïti.

Quelle heure pour Maroc-Haïti ?

Le Maroc réalise pour l’instant une Coupe du monde quasiment parfaite. Après un très bon 1-1 contre le Brésil lors de la pemière journée, les Lions de l’Atlas sont venus à bout de l’Ecosse à l’occasion du second match (1-2). Les coéquipiers d’Achraf Hakimi peuvent encore terminer en tête du groupe C. Pour cela, il faudra sans doute battre Haïti ce jeudi 25 juin 2026 à 00h (heure française).

Sur quelle chaîne suivre Maroc-Haïti ?

Les supporters marocains qui souhaiteront veiller dans la nuit pour voir le troisième match de leur équipe à la Coupe du monde devront se rendre sur BeInSports1, diffuseur exclusif de la rencontre qui ne sera pas proposée gratuitement par M6.

Les compos probables de Maroc-Haïti :

Maroc : Bounou, Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui, Bouaddi, El Aynaoui, Diaz, Ounahi, El Khannouss, Saibari.

Haïti : Placide, Arcus, Delcroix, Ade, Experience, Deedson, Jean Jacques, Bellegarde, Providence; Isidor, Pierrot.