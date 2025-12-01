L'OL face à la DNCG, le mercato se joue ce lundi

L’OL se présente ce lundi face à la DNCG. Un entretien décisif qui va conditionner le mercato hivernal du club rhodanien.

L’été dernier, l’Olympique Lyonnais a été contraint de se présenter deux fois devant la DNCG pour obtenir son maintien en Ligue 1 et l’autorisation de recruter. Le premier passage, avec John Textor à la tête du club , avait été un échec cuisant et l’OL s’était présenté une seconde fois face au gendarme financier du football français avec une direction modifiée. Michele Kang avait repris les affaires en main en compagnie du nouveau directeur général Michael Gerlinger. Quelques mois plus tard, l’Olympique Lyonnais a de nouveau rendez-vous avec la DNCG.

En effet, l’actuel 6e de Ligue 1 va se présenter ce lundi face au gendarme financier du football français. Le but de ce rendez-vous est de faire le point sur les finances du club et sur la tenue ou non des engagements pris par l’OL l’été dernier. A l’issue de ce rendez-vous, qui incombe à Lyon mais aussi aux autres clubs de l’élite, une décision sera prise sur d’éventuelles restrictions prononcées dans l’optique du mercato d’hiver (interdiction de recruter, encadrement de la masse salariale et/ou des indemnités de transferts).

Un rendez-vous crucial pour l'OL