L'OL face à la DNCG, le mercato se joue ce lundi

OL01 déc. , 14:00
parCorentin Facy
L’OL se présente ce lundi face à la DNCG. Un entretien décisif qui va conditionner le mercato hivernal du club rhodanien.
L’été dernier, l’Olympique Lyonnais a été contraint de se présenter deux fois devant la DNCG pour obtenir son maintien en Ligue 1 et l’autorisation de recruter. Le premier passage, avec John Textor à la tête du club, avait été un échec cuisant et l’OL s’était présenté une seconde fois face au gendarme financier du football français avec une direction modifiée. Michele Kang avait repris les affaires en main en compagnie du nouveau directeur général Michael Gerlinger. Quelques mois plus tard, l’Olympique Lyonnais a de nouveau rendez-vous avec la DNCG.

En effet, l’actuel 6e de Ligue 1 va se présenter ce lundi face au gendarme financier du football français. Le but de ce rendez-vous est de faire le point sur les finances du club et sur la tenue ou non des engagements pris par l’OL l’été dernier. A l’issue de ce rendez-vous, qui incombe à Lyon mais aussi aux autres clubs de l’élite, une décision sera prise sur d’éventuelles restrictions prononcées dans l’optique du mercato d’hiver (interdiction de recruter, encadrement de la masse salariale et/ou des indemnités de transferts).

Un rendez-vous crucial pour l'OL

Pour l’OL, l’objectif sera de s’en sortir sans sanction et de convaincre la DNCG que le club a été remis sur les bons rails financièrement. Ce qui ne sera pas une chose si aisée que cela puisque Eagle Football Group a publié son bilan pour l’exercice 2024-2025 avec des pertes qui s’élèvent à plus de 200 millions d’euros. Michele Kang et Michael Gerlinger pourront toutefois insister sur le fait que l’OL a considérablement réduit sa masse salariale lors du précédent mercato. Celle-ci a effectivement baissé de 50% avec les départs de plusieurs joueurs à gros salaire tels que Lacazette, Mikautadze, Cherki, Perri, Veretout ou encore Caleta-Car. De quoi convaincre, les dirigeants lyonnais l’espèrent en tout cas, la DNCG de ne pas prendre de mesure contre l’Olympique Lyonnais cette fois.
Derniers commentaires

Neymar déconseille à Vinicius de signer au PSG

Il était à son prime footballistique en arrivant chez nous je pense.

Le PSG fait un choix choquant avec Désiré Doué

Respecte toi un peu Corentin Facy... Tes titres sont ridicules et jamais corroborés par les faits que tu entonces dans tes propres "articles"...

Satriano va mettre Endrick sur le banc, l'OL se marre

L OL peut très bien joué avec les 2 joueurs en attaque.

L'OL face à la DNCG, le mercato se joue ce lundi

Sauf que Caleta va très certainement revenir cet été ... tout comme Akouakou. Et que devient notre gardien Matt Turner ? 😂 Diawara joue en Belgique ?

L'OL avantagé par l'arbitrage, L'Equipe du Soir a tranché

Tu es de mauvais foi ET tu n'as JAMAIS joué au foot pour dire de tels âneries....L'arbitre avait pris la bonne décision , la VAR a fait totalement de la merde derrière, le jaune étant la bonne sanction mais bien évidemment pas le rouge

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241466224186
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Nice
17145271926-7
10
Toulouse
171445520191
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Metz
11143291431-17
17
Nantes
11142571222-10
18
Auxerre
914239820-12

