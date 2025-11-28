OL : Lyon publie un bilan financier catastrophique

L’Olympique Lyonnais a publié ce vendredi soir le dernier bilan comptable de l’ère John Textor. Les chiffres sont alarmants puisque les pertes atteignent la somme de 201 millions d’euros. Un chiffre en nette hausse.

Ce vendredi, Eagle Football Group a publié le dernier bilan financier de l’ère John Textor. Comme redouté, les résultats de l’exercice 2024-2025 ne sont pas bons. « Le résultat opérationnel (-150,7 M€ vs. +26,5 M€ en N-1) intègre en outre la forte hausse des amortissements joueurs (de près de 40 M€ par rapport à N-1), ainsi que la charge liée à l’accord de règlement signé avec l’UEFA en juin 2025 (12,5 M€). Il est en outre rappelé que l’exercice 2023/2024 avait bénéficié d’éléments non-récurrents (aide commerciale LFP/CVC, revenu ponctuel de licence de marque avec OL Féminin, variations de périmètre2 ), estimés à 54 M€ sur l’excédent brut d’exploitation » écrit Eagle dans son communiqué de presse officiel, avant de poursuivre.

Des pertes qui atteignent 201 millions d'euros

« Le résultat financier s’élève à -45,2 M€ (-35,0 M€ en N-1), soit une variation de -10,3 M€, reflétant principalement des charges liées à des financements de créances joueurs et commerciales, l’impact de la cession du compte courant OL Féminin, ainsi que l’impact net lié l’actualisation des dettes et créances sur contrats joueurs. Le résultat net part du Groupe s’élève ainsi à -201,2 M€, contre -25,2 en N-1 » ajoute Eagle. Les perspectives sont heureusement plus positives avec un changement de direction et de politique financière grâce à la nomination au poste de présidente de Michele Kang en lieu et place de John Textor.

« Sur le plan sportif, le Groupe reste focalisé sur l’objectif d’une qualification européenne pour la saison 2026/2027. En outre, le Groupe est engagé, sous l’égide de sa nouvelle direction, dans une démarche de transparence et de conformité et poursuit ses efforts pour assurer la stabilité financière et opérationnelle du club à long terme » écrit Eagle Football Group. En attendant des résultats financiers qui seront sans doute en nette amélioration à la fin de l’exercice en cours, ces chiffres sont alarmants et confirment pour les supporters que la cure d’austérité décidé lors du précédent mercato estival était plus que vitale pour la survie de l’OL.