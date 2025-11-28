ICONSPORT_275427_0350

OL : Lyon publie un bilan financier catastrophique

OL28 nov. , 19:30
parCorentin Facy
L’Olympique Lyonnais a publié ce vendredi soir le dernier bilan comptable de l’ère John Textor. Les chiffres sont alarmants puisque les pertes atteignent la somme de 201 millions d’euros. Un chiffre en nette hausse.
Ce vendredi, Eagle Football Group a publié le dernier bilan financier de l’ère John Textor. Comme redouté, les résultats de l’exercice 2024-2025 ne sont pas bons. « Le résultat opérationnel (-150,7 M€ vs. +26,5 M€ en N-1) intègre en outre la forte hausse des amortissements joueurs (de près de 40 M€ par rapport à N-1), ainsi que la charge liée à l’accord de règlement signé avec l’UEFA en juin 2025 (12,5 M€). Il est en outre rappelé que l’exercice 2023/2024 avait bénéficié d’éléments non-récurrents (aide commerciale LFP/CVC, revenu ponctuel de licence de marque avec OL Féminin, variations de périmètre2 ), estimés à 54 M€ sur l’excédent brut d’exploitation » écrit Eagle dans son communiqué de presse officiel, avant de poursuivre.

Des pertes qui atteignent 201 millions d'euros

« Le résultat financier s’élève à -45,2 M€ (-35,0 M€ en N-1), soit une variation de -10,3 M€, reflétant principalement des charges liées à des financements de créances joueurs et commerciales, l’impact de la cession du compte courant OL Féminin, ainsi que l’impact net lié l’actualisation des dettes et créances sur contrats joueurs. Le résultat net part du Groupe s’élève ainsi à -201,2 M€, contre -25,2 en N-1 » ajoute Eagle. Les perspectives sont heureusement plus positives avec un changement de direction et de politique financière grâce à la nomination au poste de présidente de Michele Kang en lieu et place de John Textor.

« Sur le plan sportif, le Groupe reste focalisé sur l’objectif d’une qualification européenne pour la saison 2026/2027. En outre, le Groupe est engagé, sous l’égide de sa nouvelle direction, dans une démarche de transparence et de conformité et poursuit ses efforts pour assurer la stabilité financière et opérationnelle du club à long terme » écrit Eagle Football Group. En attendant des résultats financiers qui seront sans doute en nette amélioration à la fin de l’exercice en cours, ces chiffres sont alarmants et confirment pour les supporters que la cure d’austérité décidé lors du précédent mercato estival était plus que vitale pour la survie de l’OL. 
Derniers commentaires

PSG : Klopp, Luis Enrique, Liverpool a un plan monstrueux

Steven Gerrard est libre actuellement et il connait très bien le club.

PSG : Nuno Mendes, mauvaise nouvelle confirmée

On va faire jouer le fou Hernandez

PSG : Nasser Al-Khelaïfi a toujours son chouchou au mercato

Il a fait long feu.

Bouaddi acheté par le PSG et prêté à Lille, ça brûle

Lui serait un excellent renfort.il a le niveau.on peut l'acheter au mercato d'hiver et le preter à Lille pour ne pas trop les affaiblir cette saison

Bouaddi acheté par le PSG et prêté à Lille, ça brûle

Il faut un grand stade moderne pour un grand club.,c’est la règle partout en EUROPE.C’est comme ça et une fois que c’est réalisé il,n’y a pas de problème.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

