L'OL exempté de barrages, la folle théorie démontée

Battu à Toulouse, l'Olympique Lyonnais est tombé du podium. A moins d'un miracle auxerrois à Lille, Lyon risque d'échouer à la 4e place avec des tours préliminaires estivaux à jouer. Ces matchs ne pourront pas être évités par les Gones.

La musique de la Ligue des champions résonnera t-elle dans l'enceinte du Groupama Stadium la saison prochaine ? Rien n'est moins sûr après la défaite de l' OL à Toulouse dimanche soir. Les Lyonnais ont perdu la troisième place au profit de Lille, vainqueur de Monaco. Pour être assuré de la C1, les Gones doivent battre Lens lors de la dernière journée tout en espérant un faux pas lillois contre Auxerre. Un scénario très loin d'être garanti. Pour jouer la Ligue des champions, Lyon risque de devoir sacrifier le prochain été.

L'OL n'échappera pas aux tours préliminaires

La quatrième place obligera l'OL à participer à deux tours de qualification en début de saison. Il y aura un troisième tour préliminaire aller-retour avant un barrage aller-retour. Des matchs difficiles et souvent piégeux pour les clubs français. Sur les réseaux sociaux, certains supporters rhodaniens se sont mis à rêver d'un scénario au cours duquel Lyon éviterait ces rencontres. Cela dépend notamment d'un succès d'Aston Villa en finale de Ligue Europa. Mais, Le Progrès a coupé court aux fantasmes et aux interprétations erronées.

Sur base des règlements de l'UEFA, le quotidien rhônalpin explique qu'il est impossible que l'OL évite les tours préliminaires en cas de quatrième place. Si Aston Villa gagne la C3 et finit 4e de Premier League, la place directe en C1 sera réattribuée au club ayant le meilleur coefficient UEFA en qualifications. Ce ne peut être qu'un Portugais : Benfica (90.000) ou le Sporting (84.000). Le second cité détient le sésame tant convoité pour le moment. L'OL ne possède que 65.750 points UEFA en comparaison.

La finale de Ligue des champions PSG-Arsenal délivre aussi un ticket gratuit puisque les deux clubs sont déjà qualifiés en C1 via leur championnat. Ce billet est uniquement réservé à un champion national non-qualifié directement. Couronné en Ukraine, le Shakhtar Donetsk l'a déjà récupéré. Un été mouvementé attend donc Lyon, à moins d'un coup de pouce de l'AJ Auxerre.