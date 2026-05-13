ICONSPORT_366064_0184
Corentin Tolisso (OL)

L'OL exempté de barrages, la folle théorie démontée

OL13 mai , 8:20
parMehdi Lunay
26
Battu à Toulouse, l'Olympique Lyonnais est tombé du podium. A moins d'un miracle auxerrois à Lille, Lyon risque d'échouer à la 4e place avec des tours préliminaires estivaux à jouer. Ces matchs ne pourront pas être évités par les Gones.
La musique de la Ligue des champions résonnera t-elle dans l'enceinte du Groupama Stadium la saison prochaine ? Rien n'est moins sûr après la défaite de l'OL à Toulouse dimanche soir. Les Lyonnais ont perdu la troisième place au profit de Lille, vainqueur de Monaco. Pour être assuré de la C1, les Gones doivent battre Lens lors de la dernière journée tout en espérant un faux pas lillois contre Auxerre. Un scénario très loin d'être garanti. Pour jouer la Ligue des champions, Lyon risque de devoir sacrifier le prochain été.

L'OL n'échappera pas aux tours préliminaires

La quatrième place obligera l'OL à participer à deux tours de qualification en début de saison. Il y aura un troisième tour préliminaire aller-retour avant un barrage aller-retour. Des matchs difficiles et souvent piégeux pour les clubs français. Sur les réseaux sociaux, certains supporters rhodaniens se sont mis à rêver d'un scénario au cours duquel Lyon éviterait ces rencontres. Cela dépend notamment d'un succès d'Aston Villa en finale de Ligue Europa. Mais, Le Progrès a coupé court aux fantasmes et aux interprétations erronées.
Sur base des règlements de l'UEFA, le quotidien rhônalpin explique qu'il est impossible que l'OL évite les tours préliminaires en cas de quatrième place. Si Aston Villa gagne la C3 et finit 4e de Premier League, la place directe en C1 sera réattribuée au club ayant le meilleur coefficient UEFA en qualifications. Ce ne peut être qu'un Portugais : Benfica (90.000) ou le Sporting (84.000). Le second cité détient le sésame tant convoité pour le moment. L'OL ne possède que 65.750 points UEFA en comparaison.

Lire aussi

OL-Lens : Letexier arbitre du choc, mauvaise nouvelle pour LyonOL-Lens : Letexier arbitre du choc, mauvaise nouvelle pour Lyon
La finale de Ligue des champions PSG-Arsenal délivre aussi un ticket gratuit puisque les deux clubs sont déjà qualifiés en C1 via leur championnat. Ce billet est uniquement réservé à un champion national non-qualifié directement. Couronné en Ukraine, le Shakhtar Donetsk l'a déjà récupéré. Un été mouvementé attend donc Lyon, à moins d'un coup de pouce de l'AJ Auxerre.
Articles Recommandés
ICONSPORT_366142_0080
OM

OM : Riolo promet des scoops de dingue cette semaine

Michele Kang et l'OL en ont fini avec Textor
OL

OL : Textor annonce un accord et son départ de Lyon

ICONSPORT_270646_0432
Lens

PSG-Lens : « On ne fera pas le coup de l’OM »

ICONSPORT_365523_0083
ASSE

ASSE : Rodez craint un danger inédit

Fil Info

13 mai , 10:00
OM : Riolo promet des scoops de dingue cette semaine
13 mai , 9:40
OL : Textor annonce un accord et son départ de Lyon
13 mai , 9:20
PSG-Lens : « On ne fera pas le coup de l’OM »
13 mai , 9:00
ASSE : Rodez craint un danger inédit
13 mai , 8:40
« Il est déjà transféré au PSG » : La piste Julian Alvarez confirmée
13 mai , 8:00
OM : Un célèbre entraîneur étranger attendu à Marseille
13 mai , 7:10
TV : Lens - PSG, sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match du titre ?
12 mai , 23:00
L'OL repart à la chasse en Slovaquie
12 mai , 22:47
Arabie saoudite : Un but grotesque fait pleurer Cristiano Ronaldo

Derniers commentaires

OL : Textor annonce un accord et son départ de Lyon

Il y a des mecs comme ça , dans la m....de jusqu'au cou , ils continuent à chanter .

OM : Beye et Benatia partent, Lorenzi arrive cette semaine !

Je te laisse avec tes marseillais qui sont complétement différents de ceux que je côtoie. Et différents des autres marseillais qui viennent sur ce site. Et de ceux qu'ils côtoient eux-même. En fait tu es le seul qui côtoie les neuneus des réseaux sociaux.... Mais ça ne change rien à ton commentaire premier qui voulait nous rabaisser en nous donnant des objectifs de club de milieu de tableau. Juste choisis ton personnage. Sois tu es un troll sois tu veux parler sérieusement.

L'OL exempté de barrages, la folle théorie démontée

Leogets on a pas besoin de tes conseils, t'y connais walou mon grand !! walouh Hier encore, tu disais que la 4eme place ne voulait pas forcement dire barrages .... Tut'es encore planté... COMME D'HAB!!

OM : Riolo promet des scoops de dingue cette semaine

Cet individu n'a aucun scoop , il jette des "boules puantes " en espérant éclaboussés les autres . Il fait plus de mal que de bien au foot coupez -lui le micro ...

L'OL exempté de barrages, la folle théorie démontée

Tu penses qu un club Fr quelqu il soit aurait refusé de jouer la CDM des clubs ? Gagner financierement l equivalent du pots de LDC en a peine un mois , tu crois que l OL aurait dit non ? Et pyis on parle d une competition FIFA, depuis quand un club peut refuser de jouer une competition ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

Loading