OL-Lens : Letexier arbitre du choc, mauvaise nouvelle pour Lyon

Pour le compte de la dernière journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais reçoit le RC Lens au Groupama Stadium. Un match qui vaut très cher pour les Gones, alors que François Letexier, l'arbitre désigné pour la rencontre, ne leur a pas laissé que des bons souvenirs…

Ce dimanche 17 mai à 21h sonnera le coup d'envoi du match le plus important de la saison, celui qui peut, selon le résultat du LOSC face à Auxerre dans le même temps, le qualifier directement pour la prochaine Ligue des champions. Pour cela, l' Olympique Lyonnais va devoir se défaire d'un RC Lens décomplexé, assuré de terminer au moins deuxième, et logiquement tourné vers la préparation de sa finale de Coupe de France qui aura lieu cinq jours plus tard face à Nice.

Un match dans un Groupama Stadium plein, vaut de l'or, donc. Pour l'occasion, la FFF a désigné François Letexier comme arbitre principal. Pas forcément une bonne nouvelle pour les Gones…

François Letexier, un mauvais souvenir face à Monaco

Le meilleur arbitre du monde en 2024 aura la lourde tâche d'assurer le bon déroulement de la rencontre entre l'OL et Lens. Pour les Gones, ce sont surtout des souvenirs périlleux. Sur l'exercice en cours, François Letexier a été au sifflet de trois rencontres des Lyonnais jusqu'à présent, toutes au Groupama Stadium. Face à l'OM et Lille, Lyon l'avait emporté, mais le dernier match en date, contre l'AS Monaco, avait été beaucoup plus rude. Une défaite 1-2, avec un carton rouge adressé à Nicolas Tagliafico et une faute non sifflée sur Endrick juste avant le pénalty monégasque.

Au-delà de cette saison, Letexier avait également été au sifflet du derby face à l'AS Saint-Etienne lors de la 30e journée de Ligue 1 l'an dernier, avec la fameuse non-exclusion de Lucas Stassin et la défaite (2-1) dans le Forez. Quoi qu'il en soit, pour le match OL-Lens, il sera accompagné de Mehdi Rahmouni et Gwenaël Pasqualotti, avec Gaël Angoula en tant que 4e arbitre, et le duo Nicolas Rainville - William Lavis à la VAR.