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François Letexier - Arbitre

OL-Lens : Letexier arbitre du choc, mauvaise nouvelle pour Lyon

OL12 mai , 20:00
parQuentin Mallet
4
Pour le compte de la dernière journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais reçoit le RC Lens au Groupama Stadium. Un match qui vaut très cher pour les Gones, alors que François Letexier, l'arbitre désigné pour la rencontre, ne leur a pas laissé que des bons souvenirs…
Ce dimanche 17 mai à 21h sonnera le coup d'envoi du match le plus important de la saison, celui qui peut, selon le résultat du LOSC face à Auxerre dans le même temps, le qualifier directement pour la prochaine Ligue des champions. Pour cela, l'Olympique Lyonnais va devoir se défaire d'un RC Lens décomplexé, assuré de terminer au moins deuxième, et logiquement tourné vers la préparation de sa finale de Coupe de France qui aura lieu cinq jours plus tard face à Nice.
Un match dans un Groupama Stadium plein, vaut de l'or, donc. Pour l'occasion, la FFF a désigné François Letexier comme arbitre principal. Pas forcément une bonne nouvelle pour les Gones…

François Letexier, un mauvais souvenir face à Monaco

Le meilleur arbitre du monde en 2024 aura la lourde tâche d'assurer le bon déroulement de la rencontre entre l'OL et Lens. Pour les Gones, ce sont surtout des souvenirs périlleux. Sur l'exercice en cours, François Letexier a été au sifflet de trois rencontres des Lyonnais jusqu'à présent, toutes au Groupama Stadium. Face à l'OM et Lille, Lyon l'avait emporté, mais le dernier match en date, contre l'AS Monaco, avait été beaucoup plus rude. Une défaite 1-2, avec un carton rouge adressé à Nicolas Tagliafico et une faute non sifflée sur Endrick juste avant le pénalty monégasque.
Au-delà de cette saison, Letexier avait également été au sifflet du derby face à l'AS Saint-Etienne lors de la 30e journée de Ligue 1 l'an dernier, avec la fameuse non-exclusion de Lucas Stassin et la défaite (2-1) dans le Forez. Quoi qu'il en soit, pour le match OL-Lens, il sera accompagné de Mehdi Rahmouni et Gwenaël Pasqualotti, avec Gaël Angoula en tant que 4e arbitre, et le duo Nicolas Rainville - William Lavis à la VAR.

Ligue 1

17 mai 2026 à 21:00
Olympique Lyonnais
21:00
Lens
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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