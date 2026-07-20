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Accord total, Lassine Sinayoko arrive au Paris FC

Paris FC20 juil. , 17:20
parCorentin Facy
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Meilleur buteur de l’AJ Auxerre la saison dernière, Lassine Sinayoko va poursuivre sa carrière au Paris FC. Un accord a enfin été trouvé entre les deux clubs pour un transfert aux alentours de 10 millions d’euros.
Auteur d’une saison très solide sous les couleurs de l’AJ Auxerre en 2025-2026 (12 buts, 4 passes décisives), Lassine Sinayoko va poursuivre sa progression en Ligue 1 l’an prochain. L’international malien va en revanche quitter l’AJA puisque le club bourguignon s’est entendu ce lundi avec le Paris FC. Selon les informations de FootMercato, un accord total a été trouvé entre les deux clubs pour le transfert de Lassine Sinayoko. Le deal va rapporter entre 8 et 10 millions d’euros à Auxerre selon le média, qui précise que l’attaquant de 26 ans a visité les installations du Paris FC.
Il a également déjà passé la visite médicale avec succès. L’officialisation de son transfert dans la capitale est donc imminente. Une très jolie prise pour le club parisien, qui confirme son ambition et sa stratégie de miser sur d’excellents joueurs de Ligue 1 en ce début de mercato. Pour rappel, le PFC a déjà bouclé la signature du Lorientais Pablo Pagis, recruté pour un montant légèrement supérieur à 15 millions d’euros il y a quelques jours. De son côté, l’AJ Auxerre va devoir redoubler d’ingéniosité pour compenser le départ d’un joueur aussi décisif depuis plusieurs saisons.
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Tiens un desurCon bis🤣

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Du coup, l'Italie va peut-etre arriver à ce qualifier

EdF : Deschamps quitte les Bleus et crache au visage de Zidane

Ce riolo il est vraiment abjecte.. et comme beaucoup de pseudo journalistes sportif comme politique dailleur, a cote de la plaque. Merci a Deschamps pour avoir remis la france tout en haut apres le désastre domenech

EdF : Deschamps quitte les Bleus et crache au visage de Zidane

Alors qu'es ce que Deschamps a foutre de son successeur vraiment ? En tout cas le Rigolo d RMC il peut toujours parlé il a jamais été acteur il a toujours et sera toujours spectateurs et vomira toujours son sal venins sur ceux qui font des choses et qui ont gagné le respect du plus grand nombre Deschamps n as pas de leçon a recevoir de ce rigolo...et je suis pas un pro Deschamps mais il faut reconnaître qu'apres 2010 il a remis le foot français a travers l equipe de France ses lettres de noblesse...bravo mr Deschamps et merci pour tout.. bonne chance pour la suite..

PSG : Barcola se prépare au départ, Paris reçoit 100 ME

il ne partira pas

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