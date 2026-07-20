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Emmanuel Petit n'a pas regardé France-Angleterre, séquence délirante sur RMC

TV20 juil. , 16:30
parClaude Dautel
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C'est une séquence assez cocasse qui s'est déroulée dimanche au lendemain de la défaite de l'équipe de France contre l'Angleterre. En effet, dans les studios de RMC, interrogé sur ce choc, Emmanuel Petit a avoué qu'il n'avait pas regardé le match, ayant mieux à faire. Un échange totalement surréaliste entre le champion du monde et Jean-Louis Tourre, le patron du foot de RMC, qui commentait cette petite finale.
Jean-Louis Tourre : Manu, je profite juste de ta présence parce qu'on t'a pas entendu sur le match des Bleus hier contre l'Angleterre.
Emmanuel Petit : Mais je l'ai pas regardé.
Jean-Louis Tourre : Ah, tu l'as pas regardé carrément ? (Rires)
Emmanuel Petit : Ah non, non. Non, j'avais autre chose à faire.
Jean-Louis Tourre : D'accord. Bon bah, du coup, je peux pas t'interroger sur : est-ce que Deschamps a raté sa sortie ?
Emmanuel Petit : Bah... c'est une défaite. Après, la réaction de l'équipe de France en deuxième période, voilà, elle est belle, mais ça a été un match spectaculaire, manifestement, d'après ce qu'on a pu me raconter sur ce match-là.
Jean-Louis Tourre : Oui, tu l'as pas regardé parce que pour toi ça vaut rien un match pour la troisième place, c'est ça ? Tout simplement.
Emmanuel Petit : Bah tout simplement, oui
Jean-Louis Tourre : Tu voulais pas voir la dernière de ton pote sur le banc de l'équipe de France ?
Emmanuel Petit : Non... Non, sincèrement, après un long Mondial, j'avais aussi envie de faire autre chose, quoi, de me changer les idées. Le match était à 23h. Non, très peu pour moi, j'avais autre chose à faire. Donc je suis content que les gens qui ont regardé aient pris du bon temps. Apparemment à la mi-temps, tout le monde tirait la gueule.
Jean-Louis Tourre : Ah bah oui, oui. C'était la pire mi-temps de l'histoire de Deschamps sur le banc français, hein !
Emmanuel Petit : Voilà, donc ça peut expliquer aussi le fait qu'il n'y avait pas d'enjeu dans ce match-là, et ça montre à quel point les deux équipes ont eu leur mi-temps et que ça fait un match spectaculaire, mais... mais de toi à moi, non, c'est... voilà.
Jean-Louis Tourre : Non, ça t'intéressait pas.
Emmanuel Petit : Non, ça m'intéressait pas, non.
Jean-Louis Tourre : Il n'y a pas de soucis, et bravo pour cette sincérité ! C'est ça aussi RMC, on fait pas semblant.
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