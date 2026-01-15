L'OL était injouable à ce niveau, c'est fini

Longtemps considéré comme une référence en France et en Europe, le centre de formation de l'Olympique Lyonnais est en perte de vitesse, comme l'indique le dernier rapport de l'Observatoire du football CIES.

L'Olympique Lyonnais a longtemps bâti sa réputation sur son centre de formation. Devenue un élément majeur du développement du club à l'échelle nationale et européenne, l'OL Academy accuse toutefois d'une perte de vitesse malgré son rayonnement toujours important. Ce mercredi dans sa lettre hebdomadaire n°529, l'Observatoire du football CIES a publié le classement des meilleurs clubs formateurs pour des joueurs du big 5. Sont listés les clubs qui ont formé le plus grand nombre de joueurs alignés dans les cinq grands championnats depuis le début de la saison en cours. Si le classement est systématiquement dominé par le FC Barcelone et le Real Madrid depuis au moins une décennie, la France a aussi son mot à dire. Même avec le ralentissement net de l' OL ...

Le centre de formation de l'OL chute

Avec 21 joueurs issus de son centre de formation qui ont été alignés entre le début de la saison en cours et le 12 janvier 2026, l'Olympique Lyonnais n'est que le 11e meilleur club formateur dans le big 5 européen. Une position qui aurait pu être satisfaisante mais qui ne l'est pas du tout compte tenu de son rang lors des années précédentes. Au global, depuis le 1er janvier 2016 soit sur les dix dernières années, l'OL est le 4e meilleur club formateur d'Europe, devant des mastodontes comme Manchester United ou le Bayern Munich. Une décadence qui peut s'expliquer par une période très délicate traversée en parallèle par le club rhodanien. La récente nomination de Christian Bassila au poste de Directeur de l'OL Academy est toutefois un signal fort envoyé par les dirigeants, lesquels veulent se construire un avenir radieux en faisant éclore les talents de son centre de formation.

Avec 40 joueurs sur le circuit issus de son centre de formation, le Barça culmine en haut du classement, devant le Real Madrid (35), le PSG (31) et le Stade Rennais (29) qui a fait une remontée spectaculaire entre les 5 dernières années et aujourd'hui.