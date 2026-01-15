OL : Déjà critiqué, Endrick prend la parole

Buteur pour son premier match avec l’Olympique Lyonnais, Endrick a pourtant subi des critiques. L’attaquant prêté par le Real Madrid est pointé du doigt pour son égoïsme. Interrogé par la presse espagnole, le jeune Brésilien a mis les choses au clair.

Endrick ne pouvait pas rêver de meilleurs débuts à l’Olympique Lyonnais . Titularisé pour le 16e de finale de Coupe de France à Lille (2-1) dimanche, l’attaquant brésilien a débloqué son compteur et offert la qualification à sa nouvelle équipe. Une belle manière de se mettre les supporters dans la poche. Sauf que la recrue hivernale s’est aussi distinguée pour de mauvaises raisons. Aux yeux du consultant Nicolas Puydebois, le talent prêté par le Real Madrid s’est parfois montré égoïste.

Le jeune avant-centre serait-il focalisé sur sa propre réussite ? Ce n’est pas du tout l’état d’esprit annoncé au cours de son entretien accordé à Marca. « Combien de buts j'espère marquer à Lyon ? J'espère gagner tous les matchs, c'est le plus important, a souligné Endrick. J'aiderai l'équipe à gagner en marquant des buts, mais on peut gagner avec des buts d'autres coéquipiers dans l'équipe. Je suis venu ici pour remporter un titre avec Lyon. Je ne suis pas venu pour compter les buts. Je travaillerai toujours pour marquer, pour réussir, mais parfois on prend la bonne décision en donnant à un coéquipier une meilleure opportunité de marquer. »

Quant à son envie de retrouver la Seleção, « la sélection brésilienne est la plus importante au monde, a-t-il admis. Personne n'a une place assurée. Je veux rejouer pour le Brésil, mais ce sera la conséquence de ce que je fais maintenant à Lyon. J'ai atteint mon objectif lors du premier match : la qualification en Coupe. C'était génial parce que j'ai pu inscrire mon premier but au club, mais je dois aspirer à plus. Si je marque davantage, j'augmenterai mes chances d'être convoqué. » Preuve que les statistiques font quand même partie de ses motivations.