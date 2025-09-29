L'OL envoyé en Ligue des champions, c'est confirmé

L'OL a pris le meilleur sur le LOSC ce dimanche en Ligue 1. Les Gones réalisent un début de saison très convaincant et peuvent légitimement rêver d'une place en Ligue des champions dans quelques mois.

Les fans de l' OL ont des raisons d'être fiers de leurs joueurs. Les Gones sont actuellement deuxièmes de Ligue 1 après 6 journées disputées, à égalité de points avec le leader, le PSG. Pourtant, on prédisait le pire pour le groupe de Paulo Fonseca après un été agité sur le marché des transferts et de nombreux départs majeurs. Le collectif de l'OL répond plus que présent et à Lille ce dimanche, il a encore prouvé qu'il avait quelque chose de spécial. Reste à savoir si l'effectif lyonnais aura les épaules pour tenir toute la saison, avec en plus la Ligue Europa à disputer. Pour pas mal d'observances, la perspective de voir l'Olympique Lyonnais terminer dans les quatre premiers du championnat est plus que crédible. C'est notamment l'avis d'Elton Mokolo.

L'OL a les épaules pour tenir en Ligue 1 ?

Sur le plateau d'Eurosport, le consultant a en effet déclaré concernant cet OL surprenant : « Pour moi, ça peut aller au bout. Après 6 journées, c'est un contenu qui n'est pas neutre et qui veut dire des choses, notamment pour l'Olympique Lyonnais. Ils ont quand même affronté l'OM, Lens et Lille et deux fois à l'extérieur. Ils ont gagné à chaque fois. Ce n'est pas une surprise quand on voit l'équipe. Il y a un travail de fond depuis l'arrivée de Paulo Fonseca. On est sur un travail pas seulement entamé depuis l'été 2025. (...) Sur le classement final, je pense que l'OM finira devant l'OL mais pour aller chercher la 4e place, ça me semble tout à fait accessible ».

C'est tout ce qu'espèrent les fans et observateurs de l'OL, qui savent qu'une qualification en Ligue des champions pourrait en plus permettre d'assainir un peu plus les finances lyonnaises. De bon augure même si du chemin reste à accomplir pour rêver plus grand.