L’OL doit se bouger, Greif pousse un coup de gueule

Trop de buts encaissés sur les derniers matchs, Dominik Greif était suivi de près ce dimanche à Auxerre.

Le Slovaque a bien répondu en gardant sa cage inviolée, avec en prime un pénalty détourné. Un niveau de jeu convaincant mais qui n’a pas suffi à permettre aux Lyonnais de s’imposer à l’Abbé-Deschamps. L’OL n’arrive plus à s’imposer et le gardien rhodanien demande du mieux à ses troupes sous peine de se compliquer sérieusement la fin d’année.

« Je suis déçu, on espérait les trois points et faire mieux aujourd’hui, mais nous n’avons pas réussi à atteindre nos objectifs, il y a de la déception. Il n’y a pas grand-chose à expliquer : le gardien a trois options pour arrêter un penalty : gauche, centre ou droite. Malheureusement, je n’ai pas réussi à donner plus d’énergie à mes coéquipiers pour mieux jouer. Nous avons perdu le dernier match à Séville, il faudra réagir jeudi contre Tel-Aviv. Nous avons des difficultés pour créer des occasions offensives, mais nous avons les qualités dans l’effectif pour faire mieux », a livré Dominik Greif sur le site officiel de l’OL.

En effet, le temps commence à être long pour Lyon, qui n’a plus gagné depuis un mois et voit progressivement les places européennes s’éloigner.