L1 : Le PSG avantagé, la LFP prévient l’OL et Lille

Le PSG a obtenu le report de son match de Ligue 1 situé entre les deux matchs face à Chelsea en huitième de finale de Ligue des Champions. Une situation suivie avec curiosité par l’OL ou encore Lille.

C’est désormais officiel, le Paris Saint-Germain ne jouera pas contre Nantes le week-end du 14 et 15 mars . Entre l’aller et le retour face à Chelsea en huitième de finale de la Ligue des Champions, l’équipe de Luis Enrique bénéficiera donc d’une semaine totale de repos. Un report définitivement acté par la LFP après l’accord trouvé entre Nantes et le PSG pour disputer cette rencontre mi-avril. Cette décision dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions interroge de nombreux observateurs.

La LFP ouvre la porte à l'OL et Lille, mais...

Elle peut également susciter une certaine forme de jalousie à Lyon ou encore à Lille, qui vont eux disputer les huitièmes de finale de l’Europa League et qui ne bénéficient d’aucun aménagement de leur calendrier en ce qui concerne la Ligue 1. Mais selon le journaliste Arthur Perrot, la LFP promet qu’elle sera ouverte à l’idée d’aménager le calendrier de l’OL du LOSC … à condition que les clubs aillent plus loin en Europe.

« Des sources proches de la LFP indiquent que s’ils poursuivent leurs parcours en Ligue Europa, Lyon et/ou Lille pourraient aussi bénéficier d’un report de match d’ici la fin de la saison dans un but de favoriser le football français sur la scène européenne » publie sur X le journaliste de RMC. De quoi interloquer de nombreux internautes, qui ne voient pas pourquoi Lille et Lyon ne bénéficient pas du même traitement que le PSG dès maintenant.

Par ailleurs, Strasbourg n’est pas cité dans l’équation alors que les Alsaciens, eux aussi, s’apprêtent à disputer un huitième de finale de coupe d’Europe, mais de Conférence League les concernant. En demandant le report de leur match à Nantes, une décision acceptée et déjà officielle, le Paris Saint-Germain a assurément créé un vrai débat en Ligue 1 sur les calendriers. Reste à voir si l’OL, Lille ou encore Strasbourg tenteront à leur tour de s’immiscer dans la brèche dans les jours ou les semaines à venir.