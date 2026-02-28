Olmo ICONSPORT_360170_0032

Barça - Villarreal : Les compos (16h15 sur BeInSports2)

Liga28 févr. , 15:19
parCorentin Facy
26e journée de Liga
Barça : Joan Garcia, Koundé, Cubarsi, Eric Garcia, Baldé, Olmo, Bernal, Yamal, Lopez, Raphinha, Torres
Villarreal : Junior, Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Cardona, Pepe, Santi, Gueye, Moleiro, Ayoze, Mikautadze

La Liga

28 février 2026 à 16:15
FC Barcelona
Yamal Nasraoui Ebana28'Yamal Nasraoui Ebana37'Yamal Nasraoui Ebana69'
4
1
Live91'
Villarreal
Gueye49'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
84
ENTRE
T. Oluwaseyi
VillarrealVillarreal
SORT
N. Pépé
VillarrealVillarreal
Remplacement
80
ENTRE
A. González Martínez
VillarrealVillarreal
SORT
S. Cardona Bermúdez
VillarrealVillarreal
Remplacement
80
ENTRE
D. Parejo Muñoz
VillarrealVillarreal
SORT
S. Comesaña Veiga
VillarrealVillarreal
Remplacement
73
ENTRE
M. Rashford
FC BarcelonaFC Barcelona
SORT
Raphinha
FC BarcelonaFC Barcelona
Voir Les Détails Complets Du Match
Derniers commentaires

OL : Tolisso va prendre son pied au Vélodrome

parle pas,. Joue, et parle après

Exténué, le PSG demande un premier report

accusation ,soupcon bref combien de condamnation?

OL : Paulo Fonseca joue un très vilain tour à Endrick

Il faut qu il s habitue de jouer sur les ailes , puisque quand il va revenir au real il sera utilisé sur les ailes

OL : Paulo Fonseca joue un très vilain tour à Endrick

c'est sur ... on a jamais vu un mec jouer a un poste en club et a un autre avec sa nation ....

PSG : Nantes accepte le report, Al-Khelaïfi appelle Kita

Énorme avantage vous abusez vraiment non ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3524105940319
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

