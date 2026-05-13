L'OL en rêve pour l'après-Morton, ça sent très mauvais

L’OL sait qu’il sera très difficile de retenir Tyler Morton cet été et s’active pour lui trouver un successeur au milieu de terrain. Le profil d’Oussama Targhalline plaît à Lyon, mais son transfert ne sera pas simple à boucler.

Recruté pour seulement 12 millions d’euros à Liverpool l’été dernier, Tyler Morton a cassé la baraque à l’Olympique Lyonnais. En l’espace de seulement quelques mois, l’international espoirs anglais s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste. Il n’est donc pas étonnant de voir plusieurs clubs de Premier League lui faire les yeux doux dans l’optique du prochain mercato . Toujours dans une situation financière bancale, l’OL aura du mal à refuser des offres en cas de proposition à 30 millions d’euros ou plus pour son maître à jouer.

Matthieu Louis-Jean est donc au travail pour trouver un joueur du même profil afin de combler Paulo Fonseca et apprécie notamment Oussama Targhalline . L’ancien joueur de l’OM et du Havre est ciblé par l’OL mais aussi par Monaco et Lens en Ligue 1. Néanmoins, son retour en France n’est pas prévu, en tout cas pas dès cet été. A en croire les informations du média néerlandais FR12, le milieu de terrain du Feyenoord Rotterdam se plaît aux Pays-Bas.

La piste Targhalline se complique déjà

Surtout, il s’apprête à découvrir la Ligue des Champions avec le club hollandais, au sein duquel il est sous contrat jusqu’en 2028. Un an seulement après avoir posé ses valises au Feyenoord, l’international marocain de 23 ans n’a pas l’intention de partir. Et même si les offres de Monaco, Lyon ou Lens pourraient être alléchantes que ce soit financièrement ou sportivement, Targhalline mise plutôt sur la stabilité.

Le Marocain est dans un club où il joue et s’apprête à disputer la plus belle des compétitions. Il n’a donc aucune raison de partir à court terme. Une piste sans doute à oublier pour l’Olympique Lyonnais, même si la cellule de recrutement rhodanienne continuera de surveiller Targhalline dans les semaines et les mois à venir. Et qui sait, une opportunité se présentera peut-être à la surprise générale pour recruter le joueur formé à l’Olympique de Marseille dans le courant de l’été.