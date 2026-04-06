OL : Tolisso avec les Bleus, la campagne brutalement stoppée

Décevant à Angers (0-0) dimanche, l’Olympique Lyonnais inquiète. Plusieurs individualités ne répondent plus aux attentes, y compris le capitaine Corentin Tolisso qui s’éloigne encore un peu plus de l’équipe de France.

La mauvaise série se poursuit. Accroché à Angers dimanche, l’Olympique Lyonnais a enregistré un neuvième match consécutif sans victoire toutes compétitions confondues. La trêve internationale était censée recharger les batteries des Gones. Mais les hommes de Paulo Fonseca n’ont pas montré grand-chose sur le terrain du SCO, notamment à cause du manque d’initiative dénoncé par Sofiane Zouaoui.

« Entre le niveau technique, le coaching en cours de match, l’adversité et la production offensive, c’est le match le plus dramatique de la série. Surtout après une pause, a commenté le journaliste du Winamax FC sur le réseau social X. Hormis Moreira, plus un mec ne tente, c'est le meilleur moyen d’aller décrocher la septième place. » Déçu, l’observateur de l’Olympique Lyonnais réclame un réveil de certaines individualités comme Corentin Tolisso dont la performance n'a pas donné raison à ceux qui militent pour son retour en équipe de France.

Tolisso en EdF, c'est du mauvais bénévolat - Sofiane Zouaoui

« Je ne dis rien à chaque fois parce que j’aime le joueur mais arrêtez de réclamer Tolisso en équipe de France, c’est du mauvais bénévolat, a réagi Sofiane Zouaoui. Tessmann dans un OL sérieux, jamais il ne sent l’odeur de la pelouse. Morton, c’est bien t’es fort mais tu peux m’arrêter ce football LinkedIn et tirer ? » Le journaliste n’a pas non plus épargné le Brésilien Endrick, devenu trop passif à son goût. « Endrick qui tente trop : joueur un peu "imblairable", a-t-il écrit. Endrick qui ne tente plus : joueur de merde. » L’attaquant prêté par le Real Madrid devra trouver le juste milieu pour relancer les siens face à Lorient dimanche au Groupama Stadium.