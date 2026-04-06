Corentin Tolisso pensait avoir marqué contre Marseille
Corentin Tolisso contre l'OM

OL : Tolisso avec les Bleus, la campagne brutalement stoppée

OL06 avr. , 16:30
parEric Bethsy
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Décevant à Angers (0-0) dimanche, l’Olympique Lyonnais inquiète. Plusieurs individualités ne répondent plus aux attentes, y compris le capitaine Corentin Tolisso qui s’éloigne encore un peu plus de l’équipe de France.
La mauvaise série se poursuit. Accroché à Angers dimanche, l’Olympique Lyonnais a enregistré un neuvième match consécutif sans victoire toutes compétitions confondues. La trêve internationale était censée recharger les batteries des Gones. Mais les hommes de Paulo Fonseca n’ont pas montré grand-chose sur le terrain du SCO, notamment à cause du manque d’initiative dénoncé par Sofiane Zouaoui.
« Entre le niveau technique, le coaching en cours de match, l’adversité et la production offensive, c’est le match le plus dramatique de la série. Surtout après une pause, a commenté le journaliste du Winamax FC sur le réseau social X. Hormis Moreira, plus un mec ne tente, c'est le meilleur moyen d’aller décrocher la septième place. » Déçu, l’observateur de l’Olympique Lyonnais réclame un réveil de certaines individualités comme Corentin Tolisso dont la performance n'a pas donné raison à ceux qui militent pour son retour en équipe de France.
Tolisso en EdF, c'est du mauvais bénévolat
- Sofiane Zouaoui
« Je ne dis rien à chaque fois parce que j’aime le joueur mais arrêtez de réclamer Tolisso en équipe de France, c’est du mauvais bénévolat, a réagi Sofiane Zouaoui. Tessmann dans un OL sérieux, jamais il ne sent l’odeur de la pelouse. Morton, c’est bien t’es fort mais tu peux m’arrêter ce football LinkedIn et tirer ? » Le journaliste n’a pas non plus épargné le Brésilien Endrick, devenu trop passif à son goût. « Endrick qui tente trop : joueur un peu "imblairable", a-t-il écrit. Endrick qui ne tente plus : joueur de merde. » L’attaquant prêté par le Real Madrid devra trouver le juste milieu pour relancer les siens face à Lorient dimanche au Groupama Stadium.

Ligue 1

12 avril 2026 à 20:45
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normal il a un salaire completement delirant. comme tous. tu penses que Ramos est content comme ça? bah non il reste pour le fric. comme la plupart. jamais ils n auront autant de fric ailleurs

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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