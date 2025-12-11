Ce défenseur de l’OM fait saliver 6 clubs !

ICONSPORT_279505_0394

Une grosse vente pour faire entrer de l'argent dans les caisses, Pablo Longoria est toujours prêt à étudier ce scénario. Surtout quand cela concerne un joueur qui plait beaucoup moins à Roberto De Zerbi.
L’Olympique de Marseille cherchera plus à recruter qu’à vendre au mois de janvier. Mais il faudra tout de même se méfier en cas de belle offre, surtout pour un joueur qui n’a plus forcément les faveurs de son entraineur. Malgré son statut de capitaine, Leonardo Balerdi a perdu du crédit aux yeux de Roberto De Zerbi, à force d’effectuer des matchs compliqués.

Balerdi remplaçant, le signal envoyé au mercato ?

Pourtant mieux entouré cette saison, l’Argentin n’apporte pas de sérénité, et joue toujours avec le feu, soit avec ses relances, soit avec ses fautes ou ses interventions mal maitrisées. Résultat, alors qu’il n’était ni blessé ni suspendu, l’ancien du Borussia Dortmund était remplaçant contre l’Union Saint-Gilloise.
Son entrée n’a pas forcément coïncidé avec une bonne période défensive de l’OM, sauvé de quelques millimètres par des hors-jeux. Malgré cela, le défenseur central possède une très belle cote auprès des clubs européens, et cela pourrait déboucher sur une réelle question pour les dirigeants phocéens en cas d’offre cet hiver.
En effet, Sport MediaSet révèle que le joueur, qui possède un passeport italien, intéresse trois clubs de Serie A : la Juventus, le Milan AC et l’Inter Milan. La Juventus serait prête à passer à l’action cet hiver avec une offre de 25 millions d’euros. Pour un joueur valorisé à 20 ME, mais pour qui l’OM en demande au moins 30 ME.
Le média italien affirme que trois autres clubs suivent Leonardo Balerdi : l’Atlético de Madrid, Newcastle et Al-Qadsiah. La formation saoudienne est clairement celle qui a le plus de moyens, même si les Magpies sont aussi gérés par le Royaume du Golfe. Mais partir en Asie à six mois de la Coupe du monde n’est pas un calcul que l’Argentin souhaite faire. L’OM a donc plusieurs angles d’attaque à surveiller, pour un joueur que Roberto De Zerbi ne considère plus comme indispensable.

