L'OL convoite un joueur totalement « fou »

Endrick à l'Olympique Lyonnais, c'est un transfert inattendu proche de se concrétiser en janvier. Est-ce que l'OL ferait une bonne affaire en prenant le Brésilien ? Son profil est séduisant mais son caractère peut inquiéter Paulo Fonseca.

En manque de buteurs depuis le départ de Georges Mikautadze cet été, l' Olympique Lyonnais a trouvé la bonne pioche au Real Madrid en la personne d'Endrick. Le jeune prodige brésilien de 19 ans est barré chez les Merengue depuis plusieurs mois et voit l'intérêt rhodanien d'un très bon œil. L'attaquant veut aller à la coupe du monde 2026 et l'OL de Paulo Fonseca lui offre une belle opportunité de se relancer. Sur le plan financier, Lyon fera une belle affaire avec un prêt sans option d'achat. Mais qu'en est-il du niveau sportif d'Endrick ?

Un attaquant instinctif au gros caractère

Très prometteur à Palmeiras où il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du championnat brésilien, l'attaquant ne s'est pas encore acclimaté au football européen. Il n'a marqué que 7 buts en 37 matchs avec le Real Madrid, ne réalisant pas beaucoup d'exploits marquants chez les Merengue. Même si ses statistiques en carrière ne sont pas stratosphériques avec 28 buts en 120 matchs professionnels en club, Endrick possède le profil du buteur à l'ancienne.

« Avec un jeu qui mêle vélocité et puissance, Endrick se distingue par sa fougue, son instinct et une confiance presque insolente », écrit L'Equipe dans un portrait du joueur. Ce fort caractère donne des moments insolites comme son but contre Stuttgart la saison dernière en Ligue des champions où il avait conclu un 3 contre 1 tout seul. Son coéquipier Rodrygo l'avait qualifié de « fou » avec amusement.

Néanmoins, cette façon de jouer donne lieu à beaucoup de déchet technique et à un peu de frustration chez ses équipiers quand il s'entête avec le ballon. Un profil qui rappelle un peu Mariano Diaz, autre recrue de l'OL passé par le Real. Ce n'est pas péjoratif car le Dominicain avait inscrit 21 buts en 48 matchs chez les Gones en 2017-2018, laissant un bon souvenir aux supporters lyonnais.