Corentin Tolisso - Olympique Lyonnais

L'OL condamné à abandonner l'Europa League ?

OL25 nov. , 10:00
parClaude Dautel
3
Actuellement septième du classement d'Europa League, l'OL affrontera le Maccabi Tel Aviv jeudi soir en Serbie. Mais du côté de Lyon, on s'interroge sur la capacité de l'effectif actuel à enchaîner la Ligue 1 et l'Europe.
Plutôt bien lancé en Championnat et en Europa League, l'Olympique Lyonnais est désormais dans le dur. La preuve, l'équipe de Paulo Fonseca n'a pas gagné un seul match depuis sa victoire contre Strasbourg (2-1) le 26 octobre dernier. En Ligue 1, Lyon n'a pris que trois points en quatre matchs, dont un dimanche contre Auxerre, lanterne rouge. Cela se concrétise par une septième place au classement, l'OL n'étant plus en position européenne.

L'OL risque de tout perdre

Le club de Michele Kang doit gérer ces enchaînements de matchs avec un effectif très limité. Jeudi, c'est en Serbie, et plus précisément à la TSC Arena que Lyon affrontera le club israélien du Maccabi Tel Aviv, et Paulo Fonseca ne pourra pas trop faire tourner son effectif. Une situation compliquée qui pourrait inciter l'Olympique Lyonnais à lâcher l'affaire en Europa League pour uniquement se focaliser sur la Ligue 1. C'est du moins l'avis de Sidney Govou qui craint que Lyon ne soit pas armé pour ce marathon de matchs.
Dans sa chronique pour Le Progrès, l'ancien attaquant de l'OL, désormais consultant de Canal+, estime que l'heure du choix a sonné pour Lyon. Car à vouloir courir les deux lièvres que sont la L1 et l'Europa League à la fois, le risque est grand de tout perdre. « La coupe d’Europe est-elle un réel objectif ? Je pense qu’elle doit passer au second plan, parce que le plus important économiquement, c’est de se qualifier pour celle de l’année prochaine. Dans la situation actuelle du club, elle n’a une valeur que si tu la gagnes », fait remarquer Sidney Govou. Pour l'instant, aucune décision n'a été prise dans ce sens par le staff de l'Olympique Lyonnais, qui courbe le dos en attendant de possibles renforts au mercato d'hiver. Et bien forcément la signature d'Endrick
3
