L'OL condamné à abandonner l'Europa League ?

Actuellement septième du classement d'Europa League, l'OL affrontera le Maccabi Tel Aviv jeudi soir en Serbie. Mais du côté de Lyon, on s'interroge sur la capacité de l'effectif actuel à enchaîner la Ligue 1 et l'Europe.

Plutôt bien lancé en Championnat et en Europa League, l'Olympique Lyonnais est désormais dans le dur. La preuve, l'équipe de Paulo Fonseca n'a pas gagné un seul match depuis sa victoire contre Strasbourg (2-1) le 26 octobre dernier. En Ligue 1, Lyon n'a pris que trois points en quatre matchs, dont un dimanche contre Auxerre, lanterne rouge. Cela se concrétise par une septième place au classement, l'OL n'étant plus en position européenne.

L'OL risque de tout perdre

Le club de Michele Kang doit gérer ces enchaînements de matchs avec un effectif très limité. Jeudi, c'est en Serbie, et plus précisément à la TSC Arena que Lyon affrontera le club israélien du Maccabi Tel Aviv, et Paulo Fonseca ne pourra pas trop faire tourner son effectif. Une situation compliquée qui pourrait inciter l'Olympique Lyonnais à lâcher l'affaire en Europa League pour uniquement se focaliser sur la Ligue 1. C'est du moins l'avis de Sidney Govou qui craint que Lyon ne soit pas armé pour ce marathon de matchs.