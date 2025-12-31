endrick
Endrick - Olympique Lyonnais

OL : Endrick replace Lyon dans le top mondial

OL31 déc. , 11:30
parMehdi Lunay
1
Prêté par le Real Madrid, Endrick est désormais un joueur de l'OL pour 6 mois. Un rêve éveillé pour les supporters lyonnais qui n'imaginaient pas accueillir un tel phénomène. L'engouement autour de ce transfert est perceptible ailleurs dans le monde.
Un transfert plus important qu'il n'y paraît pour l'Olympique Lyonnais. Sans attaquant fiable depuis la vente forcée de Georges Mikautadze l'été dernier, l'OL a décidé de miser sur Endrick cet hiver. Les Gones ont obtenu le prêt du jeune attaquant brésilien du Real Madrid. Décrit comme un phénomène depuis ses jeunes années, le joueur de 19 ans est déjà très connu dans le monde. Au-delà de la bonne opération sportive, la direction rhodanienne a sans doute réalisé un super coup de communication à l'échelle planétaire.

Endrick va faire suivre l'OL dans le monde

Un engouement confirmé par Alban Pellegrin. Ancien candidat du jeu de TF1 Koh-Lanta, il réagit régulièrement à l'actualité de l'Olympique Lyonnais (son club de cœur) sur les réseaux sociaux. Ce spécialiste des tours du monde était en Australie au moment de l'officialisation du transfert d'Endrick à Lyon. Il rapporte l'impact important de cette nouvelle sur les suiveurs, notamment au sein de la communauté française expatriée dans le pays. Ce transfert nourrit des attentes énormes vis-à-vis du prodige brésilien.
« Depuis Sydney, cela fait parler entre Français, y compris chez des gens qui ne sont pas supporters de l’OL. Symboliquement, ça renoue avec l’histoire entre Lyon et le Brésil et ça remet le club sous les projecteurs pour une bonne raison. J’espère que ça ne fera pas un pétard mouillé, mais c’est agréable de sentir cette hype », a t-il indiqué au journal Le Parisien. De quoi faire oublier un peu les soucis financiers de l'OL ces derniers mois, lesquels ont vraiment écorné l'image d'un club jugé sérieux à l'étranger pendant plus de 20 ans.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_257784_0004
OM

OM : Payet a trouvé l'amour à Marseille

ICONSPORT_280428_0173
PSG

PSG-OM : Paris craint un piège XXL au Koweit

ICONSPORT_264168_0146
Kylian Mbappé

Blessé au genou, Kylian Mbappé absent plusieurs semaines

ICONSPORT_278616_0097
OL

OL : Paulo Fonseca refuse le départ de Satriano

Fil Info

31 déc. , 15:00
OM : Payet a trouvé l'amour à Marseille
31 déc. , 14:30
PSG-OM : Paris craint un piège XXL au Koweit
31 déc. , 14:04
Blessé au genou, Kylian Mbappé absent plusieurs semaines
31 déc. , 13:30
OL : Paulo Fonseca refuse le départ de Satriano
31 déc. , 13:00
L'OM trouve un crack en Belgique, ça fera 17 ME
31 déc. , 12:40
OL : Lyon offre 10ME pour un milieu explosif
31 déc. , 12:20
PSG : Vitinha à Madrid, Luis Enrique menace de partir
31 déc. , 12:00
OM : Accord de principe entre Abdelli et Marseille

Derniers commentaires

OM : Accord de principe entre Abdelli et Marseille

Non merci.... C'est un second couteau de l'équipe d'Algérie... Qu'est-ce qu'on va aller se faire chier avec lui..? Laisse le partir à Lyon zzzzzzz

L'OL annonce le décés d'un membre du staff

Le gauchisme est une maladie mentale.

L'OL annonce le décés d'un membre du staff

RIP

L'OL annonce le décés d'un membre du staff

RIP

L'OL annonce le décés d'un membre du staff

Vu les sondages, chuis pas certain que ça soit déterminant mon grand. Mais faut être juste con pour sortir ce que t'as dit. Bardot t'aimes ou pas, mais ce fût une icône mondiale. Les journaux de l'autre bout du monde ont écrit sur elle suite à sa disparition... Quand Hollande Faure Tondelier dHassan, Delogu Mélanchon et qui tu veux encore c'est cadeau, claquera, ils seront dans l'oubli abyssal de tout ces journaux. Elle est là la différence entre qqun qui a été une lumière pour le monde, et t'es cafards gauchistes qui auront au maximum 5 lignes dans les livres d'histoire dans 30 ans.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading