OL : Endrick replace Lyon dans le top mondial

Prêté par le Real Madrid, Endrick est désormais un joueur de l'OL pour 6 mois. Un rêve éveillé pour les supporters lyonnais qui n'imaginaient pas accueillir un tel phénomène. L'engouement autour de ce transfert est perceptible ailleurs dans le monde.

Un transfert plus important qu'il n'y paraît pour l' Olympique Lyonnais . Sans attaquant fiable depuis la vente forcée de Georges Mikautadze l'été dernier, l'OL a décidé de miser sur Endrick cet hiver. Les Gones ont obtenu le prêt du jeune attaquant brésilien du Real Madrid. Décrit comme un phénomène depuis ses jeunes années, le joueur de 19 ans est déjà très connu dans le monde. Au-delà de la bonne opération sportive, la direction rhodanienne a sans doute réalisé un super coup de communication à l'échelle planétaire.

Endrick va faire suivre l'OL dans le monde

Un engouement confirmé par Alban Pellegrin. Ancien candidat du jeu de TF1 Koh-Lanta, il réagit régulièrement à l'actualité de l'Olympique Lyonnais (son club de cœur) sur les réseaux sociaux. Ce spécialiste des tours du monde était en Australie au moment de l'officialisation du transfert d'Endrick à Lyon. Il rapporte l'impact important de cette nouvelle sur les suiveurs, notamment au sein de la communauté française expatriée dans le pays. Ce transfert nourrit des attentes énormes vis-à-vis du prodige brésilien.

« Depuis Sydney, cela fait parler entre Français, y compris chez des gens qui ne sont pas supporters de l’OL. Symboliquement, ça renoue avec l’histoire entre Lyon et le Brésil et ça remet le club sous les projecteurs pour une bonne raison. J’espère que ça ne fera pas un pétard mouillé, mais c’est agréable de sentir cette hype », a t-il indiqué au journal Le Parisien. De quoi faire oublier un peu les soucis financiers de l'OL ces derniers mois, lesquels ont vraiment écorné l'image d'un club jugé sérieux à l'étranger pendant plus de 20 ans.