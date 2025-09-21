L'OL ou la France, une terrible décision

Ce vendredi, le sélectionneur de l’équipe de France U20 Bernard Diomède a dévoilé sa liste pour la Coupe du monde. Le technicien n’a pas pu compter sur plusieurs joueurs, y compris les Lyonnais Khalis Merah et Enzo Molebe, retenus par leurs dirigeants pendant cette compétition hors calendrier de la FIFA.

La Fédération Française de Football connaît la chanson. Lorsqu’une compétition ne figure pas dans les dates de la FIFA, les clubs sont autorisés à retenir leurs joueurs au détriment des sélections. Le cas s’était notamment présenté lors des deux précédentes éditions des Jeux Olympiques. Alors après Thierry Henry l’année dernière, c’est au tour de Bernard Diomède d’en subir les conséquences. Ce vendredi, le sélectionneur de l’équipe de France U20 a dévoilé sa liste de 21 joueurs pour la Coupe du monde.

On y constate plusieurs absences, y compris celles des Lyonnais Khalis Merah et Enzo Molebe. Ce n’est pas une surprise dans la mesure où le média Olympique-et-lyonnais avait annoncé le refus du club rhodanien début septembre. D’après nos confrères, le directeur technique Matthieu Louis-Jean avait lui-même contacté Bernard Diomède pour lui expliquer sa décision. L’effectif du coach Paulo Fonseca, affaibli en raisons des soucis financiers cet été, n’a pas suffisamment de profondeur pour laisser le milieu de terrain et l’attaquant disputer le tournoi au Chili du 27 septembre au 19 octobre.

L'OM retient Vaz

Durant cette période, les Gones affronteront Lille, Toulouse et Nice en championnat, ainsi que le RB Salzbourg en Ligue Europa. En revanche, l’Olympique Lyonnais, qui prête Justin Bengui à Molenbeek cette saison, verra son jeune gardien représenter les Bleuets lors de ce Mondial. A noter que l’Olympique de Marseille n’a pas non plus libéré son attaquant Robinio Vaz. On remarque aussi l’absence de l’avant-centre du Stade Rennais Kader Meïté qui n’a jamais été convoqué avec l’équipe de France U20.