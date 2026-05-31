L'OL au Portugal pour faire un nouveau coup à la Moreira

Quatrième de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais doit sa réussite à un mercato très inspiré. Les Gones sont notamment allés chercher Afonso Moreira au Portugal. Un beau coup signé Paulo Fonseca. L'entraîneur de l'OL entend récidiver cet été.

On peut réussir son mercato et surtout sa saison de Ligue 1 sans dépenser des sommes astronomiques. L' Olympique Lyonnais en a eu la confirmation en 2025-2026. Au bord du gouffre avec la gestion chaotique de John Textor, les Gones ont multiplié les transferts malins. Leur meilleure réussite s'appelle Afonso Moreira. Jeune ailier du Sporting B, il a été signé pour 2 millions d'euros seulement. Une somme dérisoire au vu de son influence dans le jeu lyonnais. Il a terminé la saison avec un bilan de 8 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues.

L'OL recherche son nouveau Moreira

Intenable offensivement et généreux dans les tâches défensives, le joueur de 21 ans a vite fait oublier Malick Fofana dans le onze rhodanien. Convoité par de très gros clubs européens cet été, Afonso Moreira peut rapporter gros à l'OL sur le marché des transferts. De quoi inciter les Gones à vite retenter leur chance au Portugal pour dénicher de nouvelles pépites. Un souhait avoué par Paulo Fonseca lui-même.

« Nous suivons évidemment de près le marché portugais. Bien sûr, nous ne pouvons pas recruter auprès des grands clubs. La situation financière actuelle de Lyon ne le permet pas, mais des cas comme celui d'Afonso Moreira peuvent se produire. Et nous portons une attention particulière aux clubs et aux joueurs, car c'est un marché attractif », a indiqué l'entraîneur lyonnais dans le journal local A Bola.

Outre Moreira, Lyon avait aussi trouvé Ruben Kluivert à Casa Pia l'été dernier. Le défenseur néerlandais a montré un potentiel intéressant sur certains gros matchs. Les trois géants portugais (Porto, Benfica, Sporting) sont prévenus : l'OL s'attaquera de nouveau à leur territoire dans les prochaines semaines.