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Afonso Moreira

L'OL au Portugal pour faire un nouveau coup à la Moreira

OL31 mai , 12:40
parMehdi Lunay
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Quatrième de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais doit sa réussite à un mercato très inspiré. Les Gones sont notamment allés chercher Afonso Moreira au Portugal. Un beau coup signé Paulo Fonseca. L'entraîneur de l'OL entend récidiver cet été.
On peut réussir son mercato et surtout sa saison de Ligue 1 sans dépenser des sommes astronomiques. L'Olympique Lyonnais en a eu la confirmation en 2025-2026. Au bord du gouffre avec la gestion chaotique de John Textor, les Gones ont multiplié les transferts malins. Leur meilleure réussite s'appelle Afonso Moreira. Jeune ailier du Sporting B, il a été signé pour 2 millions d'euros seulement. Une somme dérisoire au vu de son influence dans le jeu lyonnais. Il a terminé la saison avec un bilan de 8 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues.

L'OL recherche son nouveau Moreira

Intenable offensivement et généreux dans les tâches défensives, le joueur de 21 ans a vite fait oublier Malick Fofana dans le onze rhodanien. Convoité par de très gros clubs européens cet été, Afonso Moreira peut rapporter gros à l'OL sur le marché des transferts. De quoi inciter les Gones à vite retenter leur chance au Portugal pour dénicher de nouvelles pépites. Un souhait avoué par Paulo Fonseca lui-même.
« Nous suivons évidemment de près le marché portugais. Bien sûr, nous ne pouvons pas recruter auprès des grands clubs. La situation financière actuelle de Lyon ne le permet pas, mais des cas comme celui d'Afonso Moreira peuvent se produire. Et nous portons une attention particulière aux clubs et aux joueurs, car c'est un marché attractif », a indiqué l'entraîneur lyonnais dans le journal local A Bola.

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Outre Moreira, Lyon avait aussi trouvé Ruben Kluivert à Casa Pia l'été dernier. Le défenseur néerlandais a montré un potentiel intéressant sur certains gros matchs. Les trois géants portugais (Porto, Benfica, Sporting) sont prévenus : l'OL s'attaquera de nouveau à leur territoire dans les prochaines semaines.
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Derniers commentaires

L'OL au Portugal pour faire un nouveau coup à la Moreira

Johnny avait tout prévu depuis le début. Il a failli nous couler pour notre bien. Grâce à lui, on est obligés d'acheter des inconnus au rabais qu'on va devoir revendre 10, 20 fois leur prix d'origine. Alors qu'on s'est attaché à eux. On relance l'académie qu'il a fait exprès de négliger au point de presque la tuer. Et cette année, il y a eu plein de nouvelles pépites. C'est bien la preuve qu'il l'avait vu, qu' il le savait. Et il l'a toujours su. C'est grâce à lui aussi qu'on continue à réduire drastiquement la masse salariale et que tout est fait à l'économie et sur le fil du rasoir en serrant les fesses à chaque fin de saison, et pour quelques années encore. Grâce à cette nouvelle politique, on a eu Satriano et Yaremchuck comme numéro 9 titulaires la même année, parce qu'on n'a plus un rond, grâce à lui. IL a creusé la dette et le deficit dans des proportions abyssals pour nous faire réagir, par amour pour le club. Parce que malgré tous ces problèmes, on finit 4eme, grâce à lui encore une fois... Ah non, on me dit dans l'oreillette que ça, c'est A CAUSE de Fonseca, autant pour moi. Sinon, si Paulo, le pire entraineur de l'OL depuis 300 ans au moins, n'avait pas fini la saison, on serait au minimum 3eme. Grâce à Johnny évidemment. Qui l'aurait bien sûr viré au bout de 2 mois, en début de saison. La liste est tellement longuepour illustrer la bénédiction que représente cet homme pour notre club, que je suis au bord des larmes... Je t'aime Johnny, merci pour tout...

PSG : Grégory Schneider disjoncte et attaque un journaliste

Mais quel c.. ! Ce n'est pas un journaliste, c'est un troll.

L'OM vaut 667 millions d'euros, McCourt a compris son erreur

Sauf que personne en veut surtout aux prix affichés ! Encore à 400M peut être un textor le prendrait et encore🤭😂

ASSE : Le propriétaire jure de ne pas laisser les Verts en Ligue 2

Si si ils sont bien dans ce championnat

L'OM à jamais les premiers, La Provence pète un câble

Continue de jouer a la pétanque car le foot c est pas votre fort 😉😁

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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