Grégory Schneider pète un câble
L'arbitre de PSG-Arsenal fait polémique

PSG : Grégory Schneider disjoncte et attaque un journaliste

TV31 mai , 13:00
parClaude Dautel
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Le journaliste de Libération était énervé après la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions, estimant que l'arbitre allemand avait rendu service à Paris. Une prise de position radicale comme Grégory Schneider les aime. Sauf qu'il a ensuite carrément agressé un de ses confrères.
Les images ont confirmé que Daniel Siebert avait eu raison de ne pas siffler penalty pour Arsenal, suite à un duel entre Nuno Mendes et Noni Madueke à l'entrée de la surface. Mais pour Grégory Schneider, l'analyse n'est pas la même, le journaliste de Libération estimant lui que l'arbitre allemand avait choisi son camp et avait aidé à la victoire finale du Paris Saint-Germain en n'accordant pas un penalty aux Gunners. « Grand merci à Daniel Siebert, l'arbitre qui aura pesé de tout son poids pour que le PSG garde son titre. Quelle honte... Alors Ok, les Anglais ont joué la carotte tout le match, perte de temps, simulations, etc. Mais oublier le pénalty sur Madueke, c'est hallucinant », fulminait notre confrère. Bruno Salomon, journaliste de Ici Ile de France, présent à Budapest, lui a répondu courtoisement : « Greg tu sais que je t'apprécie mais alors là ton message est une honte. Bonne soirée ». Une réponse qui faisait disjoncter Grégory Schneider, qui côtoie pourtant parfois Bruno Salomon dans les émissions de La Chaîne L'Equipe.

Le PSG fait monter la température de certains journalistes

Sur X (anciennement Twitter), le journaliste de Libération a disjoncté sans aucune retenue. « Mon message, une honte, entre confrères (estimés, en principe)... Jamais je ne me serais permis ça à ton endroit (tu bosses, tu es légitime, etc.) ou en public. A aucun moment. On s'en rappellera (...) J'ai la rage, Bruno Salomon. A aucun moment je ne me serais permis ça - et tu n'es personne pour me donner des leçons professionnelles - pas entre nous. Si on joue à ça, en mesurant notre indépendance respective de chacun par rapport au sujet qu'on traite, on va rigoler 5 mn », a menacé Grégory Schneider. On espère désormais que la nuit va porter conseil et que la baisse des températures en France va calmer tout le monde.
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L'OL au Portugal pour faire un nouveau coup à la Moreira

Johnny avait tout prévu depuis le début. Il a failli nous couler pour notre bien. Grâce à lui, on est obligés d'acheter des inconnus au rabais qu'on va devoir revendre 10, 20 fois leur prix d'origine. Alors qu'on s'est attaché à eux. On relance l'académie qu'il a fait exprès de négliger au point de presque la tuer. Et cette année, il y a eu plein de nouvelles pépites. C'est bien la preuve qu'il l'avait vu, qu' il le savait. Et il l'a toujours su. C'est grâce à lui aussi qu'on continue à réduire drastiquement la masse salariale et que tout est fait à l'économie et sur le fil du rasoir en serrant les fesses à chaque fin de saison, et pour quelques années encore. Grâce à cette nouvelle politique, on a eu Satriano et Yaremchuck comme numéro 9 titulaires la même année, parce qu'on n'a plus un rond, grâce à lui. IL a creusé la dette et le deficit dans des proportions abyssals pour nous faire réagir, par amour pour le club. Et pourtant, on finit 4eme, grâce à lui... Ah non, on me dit dans l'oreillette que ça, c'est A CAUSE de Fonseca, autant pour moi. Sinon, si Paulo, le pire entraineur de l'OL depuis 300 ans au moins, n'avait pas fini la saison, on serait au minimum 3eme. Grâce à Johnny évidemment. Qui l'aurait bien sûr viré au bout de 2 mois, en début de saison. La liste est tellement longue de la bénédiction qu'est cet homme pour notre club, que je suis au bord des larmes... Je t'aime Johnny, merci pour tout...

PSG : Grégory Schneider disjoncte et attaque un journaliste

Mais quel c.. ! Ce n'est pas un journaliste, c'est un troll.

L'OM vaut 667 millions d'euros, McCourt a compris son erreur

Sauf que personne en veut surtout aux prix affichés ! Encore à 400M peut être un textor le prendrait et encore🤭😂

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Si si ils sont bien dans ce championnat

L'OM à jamais les premiers, La Provence pète un câble

Continue de jouer a la pétanque car le foot c est pas votre fort 😉😁

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