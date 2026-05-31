PSG : Grégory Schneider disjoncte et attaque un journaliste

Le journaliste de Libération était énervé après la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions, estimant que l'arbitre allemand avait rendu service à Paris. Une prise de position radicale comme Grégory Schneider les aime. Sauf qu'il a ensuite carrément agressé un de ses confrères.

Les images ont confirmé que Daniel Siebert avait eu raison de ne pas siffler penalty pour Arsenal, suite à un duel entre Nuno Mendes et Noni Madueke à l'entrée de la surface. Mais pour Grégory Schneider, l'analyse n'est pas la même, le journaliste de Libération estimant lui que l'arbitre allemand avait choisi son camp et avait aidé à la victoire finale du Paris Saint-Germain en n'accordant pas un penalty aux Gunners. « Grand merci à Daniel Siebert, l'arbitre qui aura pesé de tout son poids pour que le PSG garde son titre. Quelle honte... Alors Ok, les Anglais ont joué la carotte tout le match, perte de temps, simulations, etc. Mais oublier le pénalty sur Madueke, c'est hallucinant », fulminait notre confrère. Bruno Salomon, journaliste de Ici Ile de France, présent à Budapest, lui a répondu courtoisement : « Greg tu sais que je t'apprécie mais alors là ton message est une honte. Bonne soirée ». Une réponse qui faisait disjoncter Grégory Schneider, qui côtoie pourtant parfois Bruno Salomon dans les émissions de La Chaîne L'Equipe.

Le PSG fait monter la température de certains journalistes

Sur X (anciennement Twitter), le journaliste de Libération a disjoncté sans aucune retenue. « Mon message, une honte, entre confrères (estimés, en principe)... Jamais je ne me serais permis ça à ton endroit (tu bosses, tu es légitime, etc.) ou en public. A aucun moment. On s'en rappellera (...) J'ai la rage, Bruno Salomon. A aucun moment je ne me serais permis ça - et tu n'es personne pour me donner des leçons professionnelles - pas entre nous. Si on joue à ça, en mesurant notre indépendance respective de chacun par rapport au sujet qu'on traite, on va rigoler 5 mn », a menacé Grégory Schneider. On espère désormais que la nuit va porter conseil et que la baisse des températures en France va calmer tout le monde.