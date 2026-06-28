L’OL a un maillon faible, un recrutement en urgence est demandé

L'OL ne manquera pas de travail cet été sur le marché des transferts. Les Gones voudront notamment se renforcer au poste de latéral.

L' Olympique Lyonnais devra une nouvelle fois surveiller ses dépenses cet été, mais pourrait se permettre quelques investissements en cas de belles ventes. Paulo Fonseca souhaite disposer du meilleur effectif possible afin de jouer sur tous les tableaux la saison prochaine. L'entraîneur portugais ne serait notamment pas contre l'idée de renforcer le poste de latéral. Tous les détails compteront, et certains joueurs ont montré leurs limites la saison dernière, du moins au regard des statistiques. Ainsley Maitland-Niles est notamment concerné.

Maitland-Niles, l'OL va devoir faire quelque chose

Selon les données de DataScout, le latéral anglais affiche en effet une note moyenne de 69 dans le XI type, ce qui fait de lui le maillon faible de la défense lyonnaise. Ces statistiques suggèrent donc qu'un renfort serait bienvenu dans ce secteur. Sur le côté gauche, Abner (84) donne satisfaction, même s'il devra être épaulé tout au long de la saison prochaine. L'OL devra donc trouver un meilleur équilibre entre les deux couloirs. A noter également la note de 73 pour Clinton Mata en défense centrale.

La direction lyonnaise a déjà quelques idées pour renforcer son effectif, notamment sur le plan offensif. Mais elle ne devra pas négliger le secteur défensif, surtout avec l'enchaînement des matchs qui attend les Gones. Ainsley Maitland-Niles pourrait perdre du temps de jeu, voire quitter le club, s'il ne parvient pas à convaincre dans les prochaines semaines. Son expérience pourrait toutefois rester précieuse, notamment lors des rendez-vous européens.

L'OL devra donc rapidement trancher sur son cas afin de préparer au mieux la saison. Si un nouveau latéral venait à rejoindre les rangs lyonnais, la concurrence s'intensifierait et pousserait chaque joueur à élever son niveau de jeu. Paulo Fonseca souhaite disposer de deux solutions fiables à chaque poste pour répondre aux exigences d'un calendrier particulièrement chargé.