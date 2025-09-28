L1 : L'OL réalise le coup parfait à Lille

6e journée de Ligue 1

Angers - Brest : 0-2

Metz - Le Havre : 0-0

Lille - OL : 0-1

Ce dimanche en Ligue 1, l’OL se déplaçait sur la pelouse du LOSC pour l’un des chocs de cette 6e journée. Et cette rencontre n’a pas manqué de suspense…

L’ OL est l’une des équipes les plus en forme de Ligue 1 en ce début de saison et ne comptait pas laisser filer sa belle dynamique face au LOSC. Les Dogues avaient donc un grand test devant eux contre des Gones courageux et impressionnants collectivement. Si les hommes de Bruno Genesio ont bien démarré leur rencontre, ils ont néanmoins été surpris par l’efficacité lyonnaise. Sur un centre parfait de Nicolas Tagliafico, l’intenable Tyler Morton claquera en effet une belle tête à la 13e minute pour ouvrir le score et calmer le LOSC.

L'OL, une solidité qui frustre Lille

Par la suite, les Lillois ont tout tenté pour parvenir à égaliser. Dominik Greif, le portier de l’OL, s’est employé pour garder sa cage inviolée. Plus le temps passait en seconde période et plus la tension grimpait dans ce choc de Ligue 1. Mathieu Vernice, arbitre de la rencontre, n’a pas manqué de travail dans le nord de la France. Plusieurs joueurs ont d'ailleurs échappé au carton rouge, comme Ayyoub Bouaddi ou encore Malick Fofana. L’arbitrage de Mathieu Vernice n’aura pas fait que des heureux, dont Bruno Genesio, expulsé en fin de rencontre.

A noter que peu avant, le Lillois Felix Correia manquait une énorme occasion alors que le but était pourtant vide, rendant fous certains membres du staff du LOSC.

Grâce à ce succès précieux en terres lilloises, l’OL est 2e de Ligue 1, avec autant de points que le PSG (1er), à savoir 15 points. Le LOSC est de son côté 6e avec 10 points.

Dans les autres rencontres du jour en Ligue 1, le Stade Brestois a imposé sa loi sur la pelouse d’Angers. Une belle victoire 2 buts à 0 sur des buts de Labeau Lascary (26e) et Del Castillo (32e sp). Brest est 9e avec 7 points, le SCO 17e (5 points). Enfin, triste match nul entre Metz et Le Havre qui ne fait les affaires d’aucune équipe. Metz est dernier avec 2 points, Le Havre 15e avec 5 points.