ICONSPORT_272201_0061

L1 : L'OL réalise le coup parfait à Lille

Ligue 128 sept. , 19:13
parHadrien Rivayrand
23
6e journée de Ligue 1 
Angers - Brest : 0-2
Metz - Le Havre : 0-0 
Lille - OL : 0-1 
Ce dimanche en Ligue 1, l’OL se déplaçait sur la pelouse du LOSC pour l’un des chocs de cette 6e journée. Et cette rencontre n’a pas manqué de suspense… 
L’OL est l’une des équipes les plus en forme de Ligue 1 en ce début de saison et ne comptait pas laisser filer sa belle dynamique face au LOSC. Les Dogues avaient donc un grand test devant eux contre des Gones courageux et impressionnants collectivement. Si les hommes de Bruno Genesio ont bien démarré leur rencontre, ils ont néanmoins été surpris par l’efficacité lyonnaise. Sur un centre parfait de Nicolas Tagliafico, l’intenable Tyler Morton claquera en effet une belle tête à la 13e minute pour ouvrir le score et calmer le LOSC. 

L'OL, une solidité qui frustre Lille

Par la suite, les Lillois ont tout tenté pour parvenir à égaliser. Dominik Greif, le portier de l’OL, s’est employé pour garder sa cage inviolée. Plus le temps passait en seconde période et plus la tension grimpait dans ce choc de Ligue 1. Mathieu Vernice, arbitre de la rencontre, n’a pas manqué de travail dans le nord de la France. Plusieurs joueurs ont d'ailleurs échappé au carton rouge, comme Ayyoub Bouaddi ou encore Malick Fofana. L’arbitrage de Mathieu Vernice n’aura pas fait que des heureux, dont Bruno Genesio, expulsé en fin de rencontre. 
A noter que peu avant, le Lillois Felix Correia manquait une énorme occasion alors que le but était pourtant vide, rendant fous certains membres du staff du LOSC. 
Grâce à ce succès précieux en terres lilloises, l’OL est 2e de Ligue 1, avec autant de points que le PSG (1er), à savoir 15 points. Le LOSC est de son côté 6e avec 10 points. 
Dans les autres rencontres du jour en Ligue 1, le Stade Brestois a imposé sa loi sur la pelouse d’Angers. Une belle victoire 2 buts à 0 sur des buts de Labeau Lascary (26e) et Del Castillo (32e sp). Brest est 9e avec 7 points, le SCO 17e (5 points). Enfin, triste match nul entre Metz et Le Havre qui ne fait les affaires d’aucune équipe. Metz est dernier avec 2 points, Le Havre 15e avec 5 points. 
23
Articles Recommandés
ICONSPORT_271222_0110
Premier League

« C’est vrai », il confirme toutes les rumeurs

Milan
Serie A

Serie A : Le Milan AC tape Naples et passe leader

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 6e journée

Lens Rennes Blas Thauvin
Ligue 1

L1 : Lens frustre Rennes à 10 contre 11

Fil Info

23:00
« C’est vrai », il confirme toutes les rumeurs
22:44
Serie A : Le Milan AC tape Naples et passe leader
22:41
L1 : Programme TV et résultats de la 6e journée
22:40
L1 : Lens frustre Rennes à 10 contre 11
22:30
Benzema abandonné 100 millions, José Mourinho le vaut bien
22:00
Atlético-Real : Griezmann savoure sa revanche sur Mbappé
21:40
UEFA : Israël exclu, c’est une question de jours
21:20
Le PSG envoie Dembélé au Qatar
21:00
OM : Il coûte des millions, Riolo en a marre d'attendre

Derniers commentaires

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

Un compte fake oui

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

Un compte fake

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

Un compte fake oui oui 🤣🤣

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

Rires d'accord, tu es trop ivre. Je clos l'échange pour ce soir, repose toi.

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

Un compte fake oui oui 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading