CdM 2026 : La liste officielle des Etats-Unis

Droits TV : Le Portugal menace la France

Pourquoi tu me parles de l etranger, puisque le sujet ce sont les droits tv domestique ? Cette annee il y a eu du suspense a tout les niveaux, titre, place europeenne, maintien et pourtant ligue1 + ne décolle pas, alors que selon le rapport de la ligue les affluences ds les stades n ont jamais ete aussi élevées... De plus on en revient a la bundesliga qui malgres aucun suspense se vend a plus d un Milliard !!!