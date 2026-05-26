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Pulisic guidera les Etats-Unis au Mondial 2026

CdM 2026 : La liste officielle des Etats-Unis

Mondial 202626 mai , 22:14
parMehdi Lunay
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Pays co-organisateur, les Etats-Unis connaissent les 26 joueurs qui les représenteront au Mondial 2026. Mauricio Pochettino a fait appel aux stars de la sélection comme Christian Pulisic, Weston McKennie, Timothy Weah ou encore Folarin Balogun. Comme annoncé il y a quelques jours, le Lyonnais Tanner Tessmann est le grand oublié de cette liste.

Liste des Etats-Unis

Gardiens : Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City), Matt Turner (New England Revolution/OL)
Défenseurs : Alex Freeman (Villarreal), Antonee Robinson (Fulham), Auston Trusty (Celtic), Chris Richards (Crystal Palace), Mark McKenzie (Toulouse), Max Arfsten (Columbus Crew), Sergino Dest (PSV), Tim Ream (Charlotte FC), Miles Robinson (Cincinnati), Joe Scally (Mönchengladbach)
Milieux de terrain : Brenden Aaronson (Leeds United), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Giovanni Reyna (Mönchengladbach), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Tyler Adams (Bournemouth), Weston McKennie (Juventus)
Attaquants : Alejandro Zendejas (Club America), Christian Pulisic (Milan AC), Folarin Balogun (Monaco), Haji Wright (Coventry City), Ricardo Pepi (PSV), Timothy Weah (Marseille)
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